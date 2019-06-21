Телеведущие на свадьбах: тамада из телевизора стоит пару миллионов

В сезон свадеб некоторые очень обеспеченные молодожены (или их родители) тратят на организацию праздника огромные суммы. Помимо декора, угощений, музыкантов - один из главных вопросов, который решают долго и сообща: выбор тамады.

У богатых людей модно тамадой на свадьбу приглашать звезду популярной телепередачи, потому как успешный телеведущий умеет и импровизировать, и держать внимание аудитории, и разговаривать грамотно, громко и «как в телевизоре».

Мы узнали гонорары самых модных ведущих свадеб «из телевизора». Самый желанный тамада на свадьбе «30+» - ведущий программы «Вечерний Ургант». Но у Ивана Урганта и гонорар не маленький - 50 тыс. евро (3 млн. 500 тыс.руб.). У его соведущей Аллы Михеевой расценки ниже в два раза.

Молодежь мечтает о ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой - она и споет, и проведет: гонорар артистки за ведение торжества 2 млн. 500 тыс.руб., а за выступление - 2 млн.

Гонорар звезды «Давай поженимся!» Розы Сябитовой начинается от 500 тыс.руб. - сваха на свадьбе находка, тем более, что вы заранее обозначите «запретные и желанные» темы.

Леонид Якубович «раскрутит свадебный барабан» за средний гонорар, который начинается от 12 тыс. евро (860 тыс. руб.).

Любимчик женщин, ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев нарасхват - кино, спектакли, ТВ, реклама, поэтому ведение мероприятий у него в свободное от основной занятости время - 50 тыс.евро (3 млн.500 тыс.руб.).

Очень хвалят звезду телепроекта «Comedy Woman» Марину Федункив. Ее гонорар - «всего» 500 тыс. - 1 млн. руб. Марина ответственно подходит к подготовке к мероприятию: встречается с заказчиками, обсуждает концепцию праздника, просит предоставить информацию о гостях и виновниках торжества, чтобы подготовиться к свадьбе. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова - 12 тыс. евро (858 тыс. руб.). А ее коллега Сергей Исаев - 10 тыс. евро (716 тыс.руб.).