Владимир Шахрин: Однажды мы выбросили в окно телевизор. И были счастливы!

Группа «ЧайФ» - плоть от плоти земли нашей русской. Песни, понятные каждому, подойдут в любой ситуации. Проиграли в футбол - затянул «Какая боль, какая боль...», стало одиноко - «Ой-йо, никто не услышит», а захотелось веселья - «Пусть все будет так, как ты захочешь!» Да, в общем, практически любая песня уральской группы - как таблетка от депрессии.

- Владимир, мы уже давно ждем ваш новый альбом, но пока вышло всего две песни. Но по текстам видно - от повестки дня вы не отстаете: «Кто-то сделал себе губы и грудь, Губы - важно, а в груди - так вся суть...»

- Да-да, «мир должен знать, что я ем». Это меня очень удивляет. У меня нет своего аккаунта в соцсетях, только тот, что у группы «ЧайФ», куда я по наущению пиар-менеджера что-то выкладываю. Главная звезда у нас там - моя собака Альфред Иванович. Она в несколько раз больше набирает лайков, чем я. Мне непонятно, зачем люди публикуют свои фотографии, не выпускают из рук гаджеты. Вместо рукопожатия и признаний в любви - лайки. Оттуда и родились строки «Превращая свою жизнь в экран, сообщая всему миру онлайн очень важную для всех ерунду, что мы делали в прошедшем году». Но мне кажется, что это интернет-сумасшествие должно скоро закончиться.

Певец не хочет «превращать свою жизнь в экран», поэтому главной звездой аккаунта группы «ЧайФ» в соцсети стала его собака Альфред Иванович. Фото: instagram.com/chaif_band

- Где к вам чаще всего приходит вдохновение?

- Наверное, в самолетах - высоко, небо рядом. Вот недавно был у Бориса Борисовича Гребенщикова юбилей (65 лет. - Авт.). Я как раз летел в самолете, взял этот пакетик для тошноты и на нем записал ему поздравление. Потом ему зачитал, вроде понравилось. Пакетик на память оставил, конечно.

- Если вернуться к соцсетям, родился интересный вид выяснения отношений - люди пикируются друг с другом, оставляя у себя в Инстаграме едкие стишки в адрес своих «врагов». Раньше у творческих людей это было в виде эпиграмм и вызовов на дуэли...

- Я не очень хорошо понимаю, зачем вот лично мне читать про то, как кто-то с кем-то поссорился. Один Шнуров чего стоит, который то с Шевчуком что-то делит, то с Собчак...Но мне кажется, что он это делает для самопиара. Он очень умный мужик и не скрывает, что таким образом подогревает интерес к себе и своему творчеству. Я вот научился бороться с негативом - нажимаю кнопку «заблокировать» и живу спокойно. И потом, вокруг все так быстро меняется, что нет никакого смысла на что-то обращать внимание. Вот были недавно эти батлы у рэперов, а сейчас про них уже все забыли.

Группа «ЧайФ» - плоть от плоти земли нашей русскойФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вам не жалко, что сейчас молодые артисты совершенно неспособны на какие-то рок-н-ролльные поступки? Живут как-то пресно. Вы, я помню, в свое время даже телевизор из окна выкидывали, как Элис Купер...

- Да, это была очень смешная история. Мы сидели с ребятами из «Алисы» и «ДДТ» после выступления где-то году в 1989-м. И нам очень захотелось выбросить телевизор из окна. Мы позвонили на ресепшен и вежливо поинтересовались, а что будет, если «случайно» телик выпадет из окна. Женщина нам ответила, что просто заплатим остаточную стоимость - и все. Мы посчитали деньги, которые у нас были - рублей 140, и поняли, что у нас даже останется на «пропой». Поэтому спокойненько его выкинули и легли спать. Вы не забывайте, тогда ящики были ламповые, не как сейчас. Взорвался с таким шумом, бах, бум! Мы были счастливы.

- И в милицию вас не забрали?

- Нет. А еще помню, приехали мы на какой-то рок-фестиваль в Ростов где-то в конце 80-х. И сидим с Костей Кинчевым на парапете, пьем пиво. Нас забирают за это дело, не выявив в нас популярных музыкантов. С чего привязались - не пойму… Причем, смешно, везут в участок не в машине, а на мотоцикле - Костю посадили в люльку, едем с ветерком. Мы тогда не бузили, а вот организаторы, которые пришли нас доставать, - да.

- Я знаю, что вы однажды прожили на подводной лодке несколько дней. Как это вышло?

- Приехали с концертами на базу подводных лодок Северного флота России в поселке Гаджиево, и ребята с атомного подводного крейсера «Екатеринбург» предложили нам остаться, посмотреть на их быт. Нам очень понравилось. Правда, не все ребята выдержали на лодке два дня. Все же когда над тобой вода толщиной с семиэтажный дом, а ты в замкнутом пространстве, это немного давит. Но мы с Володькой Бегуновым продержались, лежали в этой маленькой комнатушке и поддерживали друг друга разными байками. Меня тогда поразили ребята, которые там, на подлодке, служили. Они все какие-то... таких сейчас не делают, настоящие мужчины. Для них слова «честь» и «Родина» превыше всего. Когда они эти слова говорят, то в них нет фальши. Строжайшая дисциплина, друг к другу на вы, идеальный порядок.

Практически любая песня уральской группы - как таблетка от депрессииФото: GLOBAL LOOK PRESS

- К слову, про патриотизм. Я знаю, что для вас это тоже не пустой звук. Вы придумали крутой проект - снимать документальные фильмы о нашей глубинке, чтобы развивать регионы...

- Да, всего вышло три фильма из цикла «Байки земли уральской» - о крестьянском быте и вкладе Урала в Великую Отечественную войну. В какой-то момент мы поняли, что люди не знают, насколько прекрасна наша земля. И решили показать, как можно провести время, если условно оторвать себя от дивана, взять жену и детей и куда-то поехать в выходные от Екатеринбурга. Например, есть музей крестьянского быта в Коптелове. Я был до глубины души поражен тем, что там увидел. У нас практически никто не знает, как жили люди в деревнях во время войны. Все знают про известные битвы, про Волгоград, про то, как устанавливали Знамя Победы над Рейхстагом. А что было в тылу? Вот об этом и хотели рассказать. Как 44 ребенка в 1942 году умерли от голода - все шло на фронт, и деньги, и хлеб, и даже ягоды и грибы, которые никто не брал себе, все отдавали солдатам. И это, конечно, очень трогает. И мне кажется, это очень важно.

Кухонный блюзФото: GLOBAL LOOK PRESS

- С какими ощущениями вы размениваете седьмой десяток?

- С прекрасными. У меня замечательная семья, жена, дети, внуки. Это в моей жизни самое главное. Я вот сейчас разговариваю с вами, находясь на втором этаже своего дома, а внизу мои суетятся. Что может быть лучше ? А возраст мой - не старость. Концерты есть, значит с голоду не помрем (смеется).

КСТАТИ

День рождения своего лидера чайфы по традиции отпразднуют в саду «Эрмитаж» большим концертом, который состоится 27 июня в 19.00.