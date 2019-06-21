2019-06-21T21:56:20+03:00
Политика

Эхо «Прямой линии» президента: Потерянная записка Путину

После общения главы государства с народом чиновники начали решать проблемы людей
Александр СТЕПАНОВОльга ТРОФИМОВАЕкатерина КОНОТОПАся ЖУКОВАЛев ИСТОМИН
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Глава государства признался, что ему до сих пор стыдно за то, что потерялась записка, которую ему передала женщинаГлава государства признался, что ему до сих пор стыдно за то, что потерялась записка, которую ему передала женщинаФото: REUTERS
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ОБРАЩЕНИЕ НА САЛФЕТКЕ

Рассказанная Владимиром Путиным в конце «Прямой линии» история произошла, скорее всего, в 2010 году в Сыктывкаре. Глава государства признался, что ему до сих пор стыдно за то, что потерялась записка, которую ему передала женщина.

Тогда много людей собралось у здания главы администрации Коми: ждали, когда выйдет Путин, бывший тогда премьер-министром. В толпе были две женщины, которые договорились написать Путину записки. У каждой было по салфетке с просьбами обеих. Рассудили, что так шансов больше: если хоть одной удастся пробиться к премьеру, передаст ему сразу две просьбы.

Когда Путин направлялся к машине, женщина по имени Валентина громко закричала: «Путин, помоги!» Тот услышал и попросил ее пропустить к нему. Оказавшись рядом с премьером, та упала на колени и заплакала. Записку передали, но оказалось, что потом она была потеряна.

- У Валентины в то время сын сидел в СИЗО, против него завели уголовное дело. А она была уверена, что он невиновен. Хотела, чтобы Путин разобрался, - рассказала Елена Щербина, просьба которой была тоже на салфетке. - А у меня многодетная семья, и я просила помощи.

Но, возможно, на самом деле описанная главой государства ситуация случилась в каком-то другом регионе. Ведь Путин не назвал ни год, ни город, где это случилось.

СВАЛКУ ЛИКВИДИРОВАЛИ ЕЩЕ ДО «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

«Чудодейственный эффект» прямого общения главы государства с народом давно известен. Стоит Путину сказать о чем-то, как не решавшиеся годами проблемы оказываются не такими уж и неподъемными.

И в этот раз было немало таких примеров. Так и с огромной мусорной свалкой в Верхней Салде, Свердловская область.

- По всему городу порядок за час навели, - рассказал житель города Александр Кудинов. - Дворники везде начали работать активно и тщательно. А свалку огородили и обещают скоро вывезти.

А власти Ростовской области и вовсе сыграли на опережение и ликвидировали свалку, на которую пожаловались Путину, за день до «Прямой линии».

- Как только был получен сигнал с места, началась работа по очистке площадки, - прокомментировал глава региона Василий Голубев. - Чтобы вывезти мусор, понадобилась неделя.

А в Красноярске и вовсе был комичный случай. Путин отправил губернатора Усса лично встретиться с жителями микрорайона Солнечный, которые жаловались, что в районе нет ни одной зеленой зоны. Еще до конца «Прямой линии» Александра Усса снова вывели в эфир. Он отрапортовал, что находится в Солнечном и стоит на фоне открытой здесь недавно новой школы.

Только вот приехал чиновник не в тот микрорайон. Вещал он не из Солнечного, а из соседнего Нанжуля.

- Тут ракурс более удачный, - объясняют чиновники.

Впрочем, от обязательств разбить парк в Солнечном губернатор не отказывается.

ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Немалая часть обращений касалась маленьких зарплат. Правда, оказалось, что люди не всегда до конца откровенны с главой государства.

Учитель высшей категории из Тверской области пожаловался на зарплату 15 тысяч рублей.

- Если работать на одну ставку, то зарплата учителя высшей категории действительно будет тысяч пятнадцать. Поэтому все набирают себе дополнительные часы: полторы, лучше две ставки, чтобы в месяц выходило ну хотя бы двадцать тысяч, - рассказала «КП» педагог. - Ставка 7900. Остальное - доплаты за категорию и так далее.

Чиновники в ответ рапортуют о средней зарплате учителей по региону в 26 с лишним тысяч рублей.

- 15 тысяч может быть, если нагрузка у педагога меньше ставки, он не имеет классного руководства и не получает доплаты за проверку тетрадей, - говорят в тверском минобразе.

- Такие жалобы слышал и я, - признался врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Разбирался в ситуации. Выяснилось, что 20 тысяч - это была зарплата за неполный месяц. А в среднем человек получает в два раза больше.

Впрочем, отговорки чиновников не спасли их от внимания правоохранительных органов. СК начал несколько проверок в Орловской, Оренбургской и Смоленской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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