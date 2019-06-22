Ургант, Бондарчук и другие: Чемодан, вокзал, Сейшелы!

Лето, жара и море - эти три желанных слова манят не только рядового россиянина, но и небожителей из телевизора. «КП» разузнала, кто из ведущих и на какой срок решил взять паузу и не выходить в эфир даже в повторах, как некоторые программы.

ПЕРВЫЙ

Лучше всех устроился Иван Ургант - ведущий традиционно завершает сезон в родном Питере. В этом году спецвключения из культурной столицы получились урожайными: в студии были Олег Басилашвили, Артем Дзюба, Александр Розенбаум, Семен Альтов и другие. Собственно, в Питере ведущие «Вечернего Урганта» и останутся на каникулы. Разумеется, ненадолго - потом соберут чемоданы и улетят на моря. А в сентябре вернутся.

Аналогично поступит и Жанна Бадоева с программой «Жизнь других». Формально ведущая тоже ушла в отпуск, но на самом-то деле снимает новый сезон своего тревел-шоу. А это весьма экстремальный вид досуга: изнурительные съемки, перелеты и смена локаций не дадут расслабиться ни на секунду.

Пришло время отдохнуть и Владимиру Познеру, авторская передача которого «Познер» берет паузу до осени. Пансионат, водичка, покой - это то, что обеспечивает долгую и счастливую жизнь любому пожилому человеку с тремя паспортами. Также на отдых отправилось и ток-шоу о геополитике «Большая игра» с ведущими Мариной Ким, Вячеславом Никоновым и Дмитрием Саймсом.

ТНТ

- На летние каникулы с начала июля уходят шоу: Comedy Сlub, Comedy Woman, Stand Up, «Импровизация», «Однажды в России», «Студия Союз», «Где логика?», «Большой завтрак», - сообщили «КП» в пресс-службе телеканала. - Новые выпуски шоу начнут появляться в сетке программ ТНТ уже с конца августа.

НТВ

Самый счастливый в мире британец Джон Уоррен - единственный житель Туманного Альбиона, который много лет катается по России и миру за счет федерального телеканала, шикарно ест, роскошно пьет и снимает об этом шоу, - слетает на родину во время отпуска. Ведь его программа «Поедем, поедим!» до августа выходить не будет.

Как и «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой - у ведущей есть полтора месяца, чтобы поснимать полуобнаженные селфи на море с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Совсем чуть-чуть осталось дотянуть Олегу Солнцеву с потребительским шоу «НашПотребНадзор» и Андрею Федорцову с «Главной дорогой» - в июле обе передачи уходят на каникулы. Как и еще три шоу, которые вернутся в сентябре: «Чудо техники», «Еда живая и мертвая», «Крутая история».

СТС

Последний выпуск второго сезона проекта «Слава богу, ты пришел!» вышел в эфир 14 июня.

Когда начнутся съемки третьего сезона, пока неизвестно.

Чтобы не терять форму, комик дает стендап-концерты, один из которых пройдет в Москве 27 июня.

24 июня закрывает сезон Федор Бондарчук с авторской программой «Кино в деталях», новые выпуски проекта стартуют в августе. Кулинарное шоу «ПроСТО Кухня» с Александром Бельковичем в отпуске с 8 июня и до середины августа. Также на паузе сериалы «СеняФедя» и «Ивановы-Ивановы» - к осени готовятся премьеры новых сезонов комедий.