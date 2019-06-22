«Копия Жанны»: Поклонники поражены сходством сына Фриске с покойной мамой

После смерти Жанны Фриске ее сын Платон живет с папой. Дмитрий Шепелев скрывает сына от публики, никогда не выходит с ним в свет и не публикует лицо малыша в Инстаграме. Но на днях бывший гражданский муж звезды все же поделился редким кадром 6-летнего Платона. Короткую видеозапись с участием мальчика показали в одной из программ, посвященных годовщине смерти Жанны Фриске. Напомним, певица скончалась от рака мозга в июне 2015 года.

Судя по записи, Платон очень вырос и стал еще больше походить на свою знаменитую маму. Поклонники в соцсетях вовсю обсуждают, что мальчик становится копией Жанны: те же глаза, такой же овал лица. К тому же Шепелев недавно обмолвился, что мальчик растет музыкально одаренным – и эти способности Платон тоже унаследовал от Жанны.

platon.shepelev Кадры с Платоном Шепелевым показали в одной из программ, посвященных годовщине смерти Жанны Фриске.

В одном из последних постов в Инстаграме Дмитрий рассказал, почему он скрывает сына от публики. По словам телеведущего, он не хочет, чтобы мальчика узнавали на улице – такому маленькому ребенку публичность ни к чему. Дмитрий мечтает, чтобы его сын жил спокойно.

- Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены» обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого, - признается Шепелев. - Откровенно говорю - мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена моя работа, но точно не моя жизнь. Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол - и тогда его, конечно же, узнают, у него всё для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно.

В Инстаграме Дмитрий все чаще делится своими мыслями о воспитании Платона. Телеведущий принципиально не дает интервью о сыне, и соцсети для него – способ донести до поклонников свою отцовскую позицию. Шепелев рассказал, что уже выбирает школу для Платона – он собирается отдать наследника в первый класс в 6 лет. Телеведущий подыскивает учебное заведение в центре Москвы, где он живет вместе с сыном. Пока что поиски не увенчались успехом.

- Я начал выбирать школу, ходить на дни открытых дверей. Пришел в одну приличную в центре Москвы, гуляю, заглядываю в кабинет. Сидит пожилая тучная дама. - Заходите! Какие вопросы? - Выбираю, говорю. - А вот раньше никто не выбирал! А сейчас и ходят, и ходят, и в рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим. Я оторопел. Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс! И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть от сюда и до обеда, выучить с 9-й по 13-ю, «а вот в наше-то время» и прочее. Мне реально стало не по себе, - поделился Дмитрий с фолловерами. - Ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого. Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе «ломали». Или я не прав?

dmitryshepelev Шепелев никогда не публикует в Инстаграме лицо сына.

Хотя Шепелев и старается казаться строим родителем, но все же признается, что он слишком мягкий отец. И некоторые моменты – например, вопрос, наказывать ребенка или нет, для него остаются нерешенными.

- Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости, - посетовал телеведущий в Инстаграме. - Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете.