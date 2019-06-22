2019-06-22T16:51:32+03:00
Общество

Как рисует слепой художник

В США живёт художник, который никогда не видел своих картин. Но те, кто их видит, приходят в настоящий восторг [фото, видео]
Александра ЛЯБИНА
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Джон нашёл в себе силы жить дальше. Он взял в руки кисти и краски, вспомнил лучшее, что видел, и стал рисоватьДжон нашёл в себе силы жить дальше. Он взял в руки кисти и краски, вспомнил лучшее, что видел, и стал рисоватьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Могут ли рисовать слепые? Могут. Это доказал американец Джон Брамблитт. Миллионы людей во всём мире любуются его картинами. А сам художник ни разу их не видел…

Джон ослеп в 2001 году, когда ему исполнилось 30. Он потерял зрение после приступа эпилепсии. Его мир перевернулся. Он больше не мог жить привычной жизнью… У мужчины началась глубочайшая депрессия.

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Миллионы людей во всём мире любуются его картинами. А сам художник ни разу их не видел
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Но Джон нашёл в себе силы жить дальше. Он взял в руки кисти и краски, вспомнил лучшее, что видел, и стал рисовать это. Его картины — это не абстрактные пятна. Они полны деталей!

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Лучший друг Джона - его собака-поводырь
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Вы спросите: как такое возможно? Джон использует специальную технику и холсты. А цвета красок определяет на ощупь. Например, белый цвет кажется ему плотным, чёрный — жидким. А серый он получает, смешивая их до нужной текстуры.

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Представляете, эту картину нарисовал слепой!
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И эту - тоже!
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А ещё Джон обожает рисовать своего пса
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Джон творит уже более 15 лет. Его успех оказался оглушительным! Картины Брамблитта выставляют в 20 странах мира. А ещё он проводит мастер-классы: слепой художник учит зрячих коллег «чувствовать» цвета.

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Джон говорит, что счастлив
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- Сегодня, когда я слеп, мир оказался для меня гораздо более цветным, чем был раньше, - уверяет художник.

Рисующий в темноте.Этот художник никогда не видел своих картин... Но те, кто их видит, приходят в настоящий восторг

ИСТОЧНИК KP.RU

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