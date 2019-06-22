Как рисует слепой художник

Могут ли рисовать слепые? Могут. Это доказал американец Джон Брамблитт. Миллионы людей во всём мире любуются его картинами. А сам художник ни разу их не видел…

Джон ослеп в 2001 году, когда ему исполнилось 30. Он потерял зрение после приступа эпилепсии. Его мир перевернулся. Он больше не мог жить привычной жизнью… У мужчины началась глубочайшая депрессия.

bramblitt Миллионы людей во всём мире любуются его картинами. А сам художник ни разу их не видел

Но Джон нашёл в себе силы жить дальше. Он взял в руки кисти и краски, вспомнил лучшее, что видел, и стал рисовать это. Его картины — это не абстрактные пятна. Они полны деталей!

bramblitt Лучший друг Джона - его собака-поводырь

Вы спросите: как такое возможно? Джон использует специальную технику и холсты. А цвета красок определяет на ощупь. Например, белый цвет кажется ему плотным, чёрный — жидким. А серый он получает, смешивая их до нужной текстуры.

bramblitt Представляете, эту картину нарисовал слепой!

bramblitt И эту - тоже!

bramblitt А ещё Джон обожает рисовать своего пса

Джон творит уже более 15 лет. Его успех оказался оглушительным! Картины Брамблитта выставляют в 20 странах мира. А ещё он проводит мастер-классы: слепой художник учит зрячих коллег «чувствовать» цвета.

bramblitt Джон говорит, что счастлив

- Сегодня, когда я слеп, мир оказался для меня гораздо более цветным, чем был раньше, - уверяет художник.