«Яхту купила на сдачу»: Настасья Самбурская снялась в ярком купальнике в Таиланде

Поклонники любят Настасью Самбурскую не только за талант и привлекательную внешность, но и за острый язычок. Актриса за словом в карман не лезет и часто развлекает поклонников в Инстаграме своими шутками. А если к ним прилагается еще и фото в бикини – успех обеспечен вдвойне. Самбурская сейчас отдыхает на Самуи и делится на своей страничке отпускными фото и видео.

- Отдыхаю хорошо. Вот яхту купила на сдачу, - сообщила актриса, снявшись на фоне роскошного судна.

Сфотографировалась Настасья и в ярком купальнике на фоне моря. Купальный костюм, высоко вырезанный по бедрам, подчеркнул ее идеальное тело.

- Чудесный вид, за который можно всё отдать! Ради таких моментов наслаждения стоит много работать, ну или взять у папы, - пошутила звезда экрана.

samburskaya чудесный вид, за который можно всё отдать @theprivilegehotels ради таких моментов наслаждения стоит много работать ну или взять у папы

Впрочем, некоторым подписчикам фигура Самбурской показалась не такой уж идеальной. Один из фолловеров посмотрел ролики Насти в Сториз и раскритиковал размер ее бедер.

- Ж*** то толстая, на видео видел, — заявил он.

- Дай тебе Бог ж*** поменьше, - пожелала ему в ответ Самбурская.

К слову, в интервью, которое Настя дала телеведущей Регине Тодоренко, она призналась, что раньше часто рыдала из-за негативных комментариев в соцсетях. Но со временем выработала иммунитет к хамству в Инстаграме и теперь гораздо спокойней реагирует на критику.

Подписчики раскритиковали фигуру Самбурской. Фото: Инстаграм.

В той же программе Настасья рассказывала, из-за чего она развелась с мужем, актером Кириллом Дыцевичем.

- Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые у нас девушки сидят на этой причине и ездят, ездят, ездят, - рассказала Самбурская. – Я не хочу быть жертвой.

В ответ Регина Тодоренко припомнила, что Настя упоминала в соцсетях о проблемах домашнего насилия.

- Если человек регулярно оскорбляет другого, то отношения на этом лучше закончить, - уклончиво ответила Настасья.

Актриса отдыхает на Самуи. Фото: Инстаграм.

Поездка в Таиланд стала уже вторым путешествием звезды в этом сезоне. Не так давно Самбурская отдыхала в Монако вместе с подругой – актрисой Натальей Рудовой. Девушки отрывались с утра и до вечера: ужинали в ресторанах, посещали ночные клубы и устраивали шоппинг в дорогих бутиках.