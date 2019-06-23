Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-марокканцем после двух лет брака

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе через два года после свадьбы. 28-летняя Инга Меладзе давно живет в Великобритании: девушка закончила Оксфорд и Высшую школу экономики. Со своим будущим мужем она познакомилась еще во время учебы, пара встречалась почти 10 лет. Их бракосочетание казалось логичным продолжением отношений молодоженов.

Свадьбу Инга и Нури сыграли в 2017 году в Марракеше, на родине жениха. Торжество было по-арабски пышным. Для свадебного банкета сняли шикарный пятизвездочный отель, невеста была в белом платье, жених в смокинге, приехало много гостей, в том числе и родители молодоженов. На дорогое кольцо с бриллиантом и на свадьбу жених заработал сам – Нури сотрудничает со многими изданиями, в том числе с арабской Аль-Джазирой. После бракосочетания молодые жили в Лондоне. Но, видимо, официальный статус мужа и жены что-то изменил в их отношениях.

Свадьбу молодые играли в Марракеше. Фото: Инстаграм.

- Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу, - рассказали друзья Меладзе «СтарХиту».

После расставания с мужем Инга вернулась в Москву и решила основать собственное дело – она открыла ювелирный бизнес.

Напомним, Инга родилась в первом браке певца Валерия Меладзе, который женился во второй раз на участнице группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Еще когда Меладзе жил с первой женой, Альбина в 2004 году родила Валерию сына Костю. А в июле 2013 года Джанабаева подарила Меладзе второго сына, мальчика назвали Лука. Ради Альбины и двоих сыновей Валерий оставил первую семью — супругу Ирину и троих дочерей - Ингу, Софью и Арину. Их союз просуществовал 25 лет, пока в 2013 году Ирина не узнала о том, что муж хочет с ней развестись.

В одном из телеинтервью Меладзе рассказывал, что его дети от первого и второго брака практически не общаются между собой, что очень расстраивает артиста. Средняя дочь Валерия Софья заканчивает учебу в МГИМО, сын Костя и дочь Арина – школьники, учатся в элитных учебных заведениях Москвы.