Незваный Зеленский: Президент Украины собрался на саммит G20, где его никто не ждет

Вся Украина в последние несколько дней замерла в тревожном ожидании. Глава украинской дипломатии Павло Климкин, тщательно подвернув брюки и заправив в них пиджак, авторитетно заявил в интервью украинскому «5 каналу», что вскоре президент Зеленский объявит свою волю Владимиру Путину, главе «стране-агрессора».

- Я считаю, что очень здорово, что эти визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным, - заявил он, назвав поездки нового президента «разведкой боем». Осака, если кто не в курсе – это место проведения очередного саммита «Большой двадцатки», который пройдет там 28-29 июня.

Зеленский уже подтвердил готовность к будущим переговорам, заявив, что свою первую фразу, которую он скажет Путину, он уже выучил наизусть и отрепетировал. Звучит она весьма ультимативно: «И вот для начала, Крым и Донбасс – это Украина». Ни тебе здрасьти, ни до свидания. Хотя после такой фразы, ясен пень, до свиданья стало бы сразу ответом на такое заявление. Кто, интересно, сказал бывшему комику, что именно так проходят встречи глав государств и ведутся переговоры в международном формате? Не исключено, что это был все тот же Климкин, который любит потрясти воображаемыми успехами укродипломатии, доставая их из джинсов в облипочку.

Вменяемые на Украине покрутили у виска, услышав «тезисы от Зеленского», невменяемые восхитились его самоотверженностью. Супруга Зеленского подтвердила его постоянную боеготовность и хорошую физическую форму.

- Ужо наш-то задаст агрессору! – шептались в ожидании знаменательной встречи в киевских парках и кафе политически подкованные украинцы и украинки. На фоне грядущего отошел на второй план жесткий флэш-моб феминисток, решивших выразить протест в адрес президента, назвавшего украинских женщин и девушек всемирно признанным брэндом Украины (они почему-то связали эту фразу со сравнением Украины с девушкой из фильма для взрослых, которое Зеленский сделал, еще не имея президентских амбиций).

Никого на Украине не интересовал один маленький, но очень важный вопрос – а знают ли в Кремле о предстоящих встрече и переговорах, и согласна ли Москва на встречу на полях саммита. Согласитесь, смешно выглядит предстоящая свиданка, если вы снимаете номер в гостинице, покупаете дорогой алкоголь, всякие там защитные средства и т.д., а девушки у вас нет, или она не приходит… Еще больше мог бы заинтересовать любого поклонника и сторонника Владимира Зеленского другой вопрос – а что, собственно, собрался делать Зеленский в Осаке? Украина, если сейчас и входит в какую-либо «двадцатку», то, извините, с другого конца списка.

Если бы хоть кто-нибудь в Киеве задался хотя бы одним из двух этих вопросов, то Украину не постигло бы огромное разочарование от столкновения своей морды лица с суровым бетоном стены реальности. Сначала в Кремле заявили, что в расписании Путина на саммите нет никаких пунктов о встрече с Зеленским. Этот удар в Киеве стерпели, был хоть и призрачный, но все же шанс свести все к формуле, что «агрессор испугался». На Украине любят именно так объяснять свои проигрыши в отношениях с Россией. Агрессор хотел, мол, совершить агрессию, но испугался.

Но тут, как назло, со скандальным заявлением выступил МИД Японии, страны-хозяйки саммита.

- Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента Украины в Японию, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Вот зачем так? Зачем мордой и прилюдно, на всю планету - об стол? Это же не по-европейски! Хотя Япония – это и не Европа. И туда не хотят, в отличие от Украины. Японии достаточно, что они в Азии одни из первых.

А точно не пригласили? А среди участников концертной программы смотрели? У президента Украины есть совершенно сумасшедшая по уровню юмора, по японским меркам, реприза с фортепиано. На таком саммите можно фоно и на рояль заменить. Правда, он обычно раньше исполнял этот номер вдвоем. Но если потренируется, хотя бы вполовину времени, потраченного на фразу про Крым и Украину, то и соло сможет. Или руками подыграет.

Ну а если и в списке культур-мультур шоу нет Зеленского, никто ведь ему не запрещает приехать просто туристом в Японию. На саммит, правда, не пустят, так постоит в сторонке, за заборчиком, в кустиках. Как Саакашвили на инаугурации американского президента. Или даже, как Тимошенко в свое время, сможет прорваться к туалету. Порошенко хоть за деньги организовывал свои встречи, а этот незваным гостем пытается влезть. Без мыла и прочих смазочных материалов. Артист!

И вот теперь что, все репетиции, все декламации, совершенствование физической формы и тембра голоса – неужели это все насмарку? Что теперь вместо: «Полыхаев, вот Вам меч»? Или на гастролях «Квартала» все же когда-нибудь пригодится?