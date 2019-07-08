2019-06-24T15:52:08+03:00
Дом. Семья

Лето без вреда для здоровья

Что можно делать на любимой даче? Конечно, отдыхать от городской суеты. Но ведь еще есть возможность выращивать на своем участке экологически чистые овощи и фрукты без использования пестицидов и других химикатов, так почему бы ей не воспользоваться?
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Позаботиться о здоровье семьи, обеспечив полезными овощами и фруктами. Однако, здесь стоит задуматься…

Так или иначе мы употребляем не только продукты с нашего участка, но и покупные, те, которые дачники выращивают не так часто – например, пекинскую капусту, которая отлично дополняет салат из огурцов и помидоров, которые «только с грядки». Но как быть уверенным в том, что магазинные овощи и фрукты так же полезны, как наши, выращенные на дачных участках? Ведь они могут содержать повышенную концентрацию нитратов, которая представляет опасность для здоровья.

Нитраты являются нормальным продуктом обмена азотистых веществ любого живого организма. Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70 % поступает с овощами, 20 % — с водой и 6 % — с мясом и консервированными продуктами.

Вред здоровью наносят не столько сами нитраты, а нитриты, в которые преобразуются нитраты, попадая в организм человека. При попадании в кровь нитриты могут вызывать кислородное голодание, они также негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. А в присутствии аминов (образуются из аминокислот) из нитритов могут образоваться нитрозамины, которые кроме токсичности обладают еще и канцерогенными свойствами и могут спровоцировать рак.

Не зря Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) обозначила максимальную суточную дозу нитратов – 3,7 мг на 1 кг массы тела. А для детей эта доза и того меньше: 0,4-1,3 мг/кг.

Однако, на вкус определить наличие нитратов в овоще или фрукте невозможно. Что же делать в этой ситуации? На помощь придет специальный прибор – нитратомер, который позволит узнать наличие нитратов в магазинных овощах и фруктах.

Greentest – это маленькое устройство, с помощью которого Вы легко и быстро измерите уровень содержания нитратов во фруктах, овощах, мясе и рыбе. Использовать его очень просто, с этим справится даже человек, который ни разу не держал в руках подобный прибор.

Любители южных фруктов могут без опаски покупать любимые манго и киви, а также арбузы и дыни, которые не каждому удается выращивать на своем садовом участке. Компактный нитратомер поместится в любую сумку, рюкзак и даже карман. Включается буквально одним нажатием кнопки.

Почему именно Greentest?

• Тонкий двойной щуп

Состоит из двух металлических усиков, которые не оставляют следов на измеряемом продукте, будь то фрукты, овощи, мясо или рыба.

• Мгновенный результат

Измерение уровня содержания нитратов в продуктах или степени жесткости воды занимает всего 3 секунды.

• Удивительная автономность

Аккумулятор устройства рассчитан на 20 часов беспрерывной работы, так что при редких замерах можно практически забыть о его зарядке.

• Сенсорный дисплей

Позволит быстро и без усилий выбирать из более чем 60 наименований продуктов.

• Магнит в задней крышке

Позволит держать прибор всегда под рукой и не думать о месте его хранения.

Используйте нитратомер не только во время похода в магазин, но и для того, чтобы проверить овощи и фрукты, выращенные своими руками. Ведь так приятно порадоваться тому, что яблоки или сливы с собственной дачи обладают только самыми полезными свойствами.

Greentest – это линейка нитратомеров, которая включает в себя ряд моделей, отличающихся функционалом, размером и внешним видом. Так что каждый найдет для себя оптимальный вариант.

Кроме того, Greentest способен измерять жесткость воды. Это тоже немаловажная функция, ведь слишком жесткая вода способна нанести здоровью не меньший вред, чем нитраты. Ее употребление может спровоцировать образование камней в почках, в суставах и на зубной эмали. Greentest позволит Вам избежать этих проблем со здоровьем. Кроме того, прибор дает возможность узнать, когда пришло время сменить фильтр для очистки воды, если вдруг вода после него станет снова слишком жесткой.

Нитратомер Greentest – устройство, которое просто незаменимо в летний период. Прибор пригодится как дачнику, так и человеку, который покупает фрукты и овощи в магазине. Позаботьтесь о своем здоровье и оградите свой организм от пагубного влияния нитратов или слишком жесткой воды.

По вопросам оптовых закупок и корпоративных подарков пишите на адрес: retail@dadget.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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