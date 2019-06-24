Петр Шкуматов: «Разрешите гайцам забирать права на дороге — откроете ящик Пандоры»

В МВД предложили расширить полномочия гаишников. Ну, чтобы прямо на месте инспектор принимал решение - лишать нарушителя водительских прав или нет. К чему могут привести подобные инициативы, «КП» рассказал автоэкcперт Петр Шкуматов:

- Вводить это категорически нельзя. Вы откроете ящик Пандоры. Приведет это к понятному эффекту — коррупции. Мы уже такое проходили. Раньше гаишники могли лишать водительских прав без суда. Ну, и вся страна договаривалась на месте. Если человек был не согласен с обвинением, он обращался в суд. Но это волокита и тягомотина. Нужно потратить время и деньги. Поэтому в суды почти никто не шел, проще было порешать прямо в ГИБДД. Это совсем неправильно.

Думаю, все статьи административного кодекса, связанные с лишением водительских прав, должны рассматриваться в судах. Да, суды в нашей стране работают далеко не идеально. Но не надо рушить систему, надо ее налаживать и отстраивать. Нужно подключать сторонних третейских судей, которые станут рассматривать спорные дела. А у нас хотят все разрушить в угоду конъюнктуре.

Да, если человек пьян инспектор обязан составить протокол, запрещающий ему водить машину. И эти полномочия у ДПС есть. Но я не знаю других историй, когда надо лишать прав на месте.

МНЕНИЕ

Разрешат ли «гаишникам» забирать права прямо на дороге?

Дмитрий СТЕШИН

Из-за жары или выходных, автолюбители еще толком не осознали весь ужас положения, в котором они могут оказаться. Поэтому, пока помалкивают, но скандал неминуем. Сейчас, при тяжелом правонарушении, запретить водить автомобиль может только суд. Его решение можно оспорить и права вернуть. Есть тысячи успешных примеров. То есть, нынешняя ситуация находится полностью в правовом поле. Если эту поправку от чиновника из присутствия с совершенно инопланетным названием «административно-правовое управления договорно-правового департамента МВД» все-таки примут, на автолюбителей начнется настоящая охота (подробности)

МНЕНИЕ

Разрешат ли «гаишникам» забирать права прямо на дороге?

Дмитрий СТЕШИН

Из-за жары или выходных, автолюбители еще толком не осознали весь ужас положения, в котором они могут оказаться. Поэтому, пока помалкивают, но скандал неминуем. Сейчас, при тяжелом правонарушении, запретить водить автомобиль может только суд. Его решение можно оспорить и права вернуть. Есть тысячи успешных примеров. То есть, нынешняя ситуация находится полностью в правовом поле. Если эту поправку от чиновника из присутствия с совершенно инопланетным названием «административно-правовое управления договорно-правового департамента МВД» все-таки примут, на автолюбителей начнется настоящая охота (подробности)