2019-06-21T11:08:17+03:00
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции

Работникам ГАИ хотят позволить ограничивать действие водительских прав
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГосавтоинспекцииВ МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГосавтоинспекцииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Эксперты Министерства внутренних дел России обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которыми могут быть расширены полномочия работников Госавтоинспекции.

Инспекторам ГАИ могут разрешить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге, что, по мнению авторов поправок, должно сократить количество составов дорожных правонарушений.

Кроме того, предлагается отказаться от административных арестов, пишет газета «Коммерсант». По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизова, правительство не в состоянии уже следить за огромным количеством правонарушений.

Напомним, 10 июня на сайте правительства России была опубликована концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. Его должны внести в правительство до 1 марта 2020. В силу вступить о должен с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Индии автобус с пассажирами сорвался в ущелье
Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку
Треть женщин ходят на свидание ради бесплатной еды
Горные разведчики пересядут на «Тайфун»
Иран получил предупреждение от США о планируем ударе
Суд в Киеве разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
МИД России: радикальная оппозиция Грузии пытается помешать нормализации отношений двух стран
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Президент указал на главную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей»
Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом
Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
В Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси
Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в России