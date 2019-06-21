В МВД предложили расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-21T11:08:17+03:00

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Эксперты Министерства внутренних дел России обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которыми могут быть расширены полномочия работников Госавтоинспекции.

Инспекторам ГАИ могут разрешить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге, что, по мнению авторов поправок, должно сократить количество составов дорожных правонарушений.

Кроме того, предлагается отказаться от административных арестов, пишет газета «Коммерсант». По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизова, правительство не в состоянии уже следить за огромным количеством правонарушений.

Напомним, 10 июня на сайте правительства России была опубликована концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. Его должны внести в правительство до 1 марта 2020. В силу вступить о должен с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU