Разрешат ли «гаишникам» забирать права прямо на дороге?

Из-за жары или выходных, автолюбители еще толком не осознали весь ужас положения, в котором они могут оказаться. Поэтому, пока помалкивают, но скандал неминуем. Сейчас, при тяжелом правонарушении, запретить водить автомобиль может только суд. Его решение можно оспорить и права вернуть. Есть тысячи успешных примеров. То есть, нынешняя ситуация находится полностью в правовом поле. Если эту поправку от чиновника из присутствия с совершенно инопланетным названием «административно-правовое управления договорно-правового департамента МВД» все-таки примут, на автолюбителей начнется настоящая охота. Для многих соотечественников без автомобиля жизни нет: кто-то банально не может добраться до работы или вообще, зарабатывает на жизнь, крутя баранку. Эти люди будут готовы на все, чтобы вернуть свои права назад: плакать стоя на коленях, есть землю, продать почку, взять кредит, чтобы компенсировать «беспокойство» господину дорожному инспектору. Асфальтовые артерии Родины превратятся в золотые жилы.

Не знаю, думал ли о таких последствиях чиновник из МВД Дмитрий Газизов, предложивший эту поправку? Вообще, он в курсе, что в России пытаются победить коррупцию не только посадками чиновников? Самое главное звено в любом коррупционном процессе – человеческий фактор. Его последовательно сокращают. Например, часть взяткоемких процедур взял на себя сайт «Госуслуги» и множество сервисов по электронному документообороту. «Радары-кормильцы» с дорог почти исчезли, вместо них появились бездушные камеры. И тут, уже затрудняюсь вспомнить, на каком году безуспешной борьбы с коррупцией, нам предлагают все откатить назад, как было. А было так: немногим хорошо, а остальным – накладно.