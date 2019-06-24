Что не так с «Киндзмараули»: у Роспотребнадзора обнаружились претензии к грузинскому вину

Роспотребнадзор объявил о том, что усиливает контроль за качеством и безопасностью алкоголя, поступающего в Россию из Грузии. Официальная причина такая. Служба выявляет все больше и больше грузинского вина, не соответствующего обязательным требованиям. С 2014 по 2018 год объем такой продукции увеличился в 2,9 раза и составил в 2018 году 203 тыс. литров.

Как следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора, с 2017 года в его лабораториях введены высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют лучше выявлять нарушения технологии производства и снижение качества используемого сырья. Вот технический прогресс и дал плоды: нарушения с грузинской стороны стало обнаруживать проще.

Претензии к грузинскому вину у Роспотребнадзора уже возникали. В 2006 году его ввоз был полностью запрещен — из-за повышенного содержания пестицидов и железа. Тогда, как и сейчас, это совпало с резким ухудшением политических отношений между двумя странами.

В 2013 году грузинский алкоголь после долгих проверок и согласований вновь пустили в Россию.

- После этого и до сегодняшнего дня никаких особых претензий Роспотребнадзор к этому вину не высказывал. Возможно, потому, что нарушения, конечно, есть, но их масштаб — не сильно выше среднего по другим странам, которые тоже поставляют нам вино: 203 тысячи литров — это, если грубо, на уровне полпроцента от всей ввезенной грузинской продукции, - говорит Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - Но надо понимать другое. Грузинское вино — специфическое, его знают и любят преимущетвенно на территории бывшего Советского Союза.

По словам эксперта, сейчас более 65% от всего грузинского экспорта вина приходится на Россию. Остальное — в основном на Украину, Казахстан и Китай. И лишь около 2% на другие страны, как бы Грузия ни пыталась завоевать европейский рынок.

- Новый запрет может нанести грузинской стороне колоссальный урон, многие заводы просто закроются, - считает Дробиз.

Пока, впрочем, о новых запретах речи нет — Роспотребнадзор говорит лишь об усилении контроля.

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