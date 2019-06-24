2019-06-24T14:15:31+03:00
Экономика

Что не так с «Киндзмараули»: у Роспотребнадзора обнаружились претензии к грузинскому вину

Ведомство утверждает, что некачественного алкоголя из Грузии за четыре года стало поступать в три раза больше
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В 2013 году грузинский алкоголь после долгих проверок и согласований вновь пустили в РоссиюВ 2013 году грузинский алкоголь после долгих проверок и согласований вновь пустили в РоссиюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор объявил о том, что усиливает контроль за качеством и безопасностью алкоголя, поступающего в Россию из Грузии. Официальная причина такая. Служба выявляет все больше и больше грузинского вина, не соответствующего обязательным требованиям. С 2014 по 2018 год объем такой продукции увеличился в 2,9 раза и составил в 2018 году 203 тыс. литров.

Как следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора, с 2017 года в его лабораториях введены высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют лучше выявлять нарушения технологии производства и снижение качества используемого сырья. Вот технический прогресс и дал плоды: нарушения с грузинской стороны стало обнаруживать проще.

Претензии к грузинскому вину у Роспотребнадзора уже возникали. В 2006 году его ввоз был полностью запрещен — из-за повышенного содержания пестицидов и железа. Тогда, как и сейчас, это совпало с резким ухудшением политических отношений между двумя странами.

В 2013 году грузинский алкоголь после долгих проверок и согласований вновь пустили в Россию.

- После этого и до сегодняшнего дня никаких особых претензий Роспотребнадзор к этому вину не высказывал. Возможно, потому, что нарушения, конечно, есть, но их масштаб — не сильно выше среднего по другим странам, которые тоже поставляют нам вино: 203 тысячи литров — это, если грубо, на уровне полпроцента от всей ввезенной грузинской продукции, - говорит Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - Но надо понимать другое. Грузинское вино — специфическое, его знают и любят преимущетвенно на территории бывшего Советского Союза.

По словам эксперта, сейчас более 65% от всего грузинского экспорта вина приходится на Россию. Остальное — в основном на Украину, Казахстан и Китай. И лишь около 2% на другие страны, как бы Грузия ни пыталась завоевать европейский рынок.

- Новый запрет может нанести грузинской стороне колоссальный урон, многие заводы просто закроются, - считает Дробиз.

Пока, впрочем, о новых запретах речи нет — Роспотребнадзор говорит лишь об усилении контроля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия ответила Грузии: Закрыто авиасообщение и туризм

От оскорбления российских дипломатов до ответных мер прошло менее суток (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном
Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год
Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня
Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей
Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя
Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана
Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США
Всемирно известный эксперт по долголетию назвал проект «Здоровая Москва» блестящим
ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии
Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде
В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто