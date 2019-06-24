2019-06-24T14:45:44+03:00
Звезды

«Детсад в замке»: двойняшки Пугачевой подружились с дочками Лободы и Реввы

Алла Борисовна пригласила на ужин друзей
Алина ЧЕРНОВА
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Дети были счастливы! На фото подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза ГалкинаДети были счастливы! На фото подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза ГалкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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— Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! — написал в своём Инстаграме Максим Галкин, выложив фото своих двойняшек и детей своих друзей — Евы Лободы, Амели Реввы, которые нагрянули в звёздный замок в деревню Грязь вместе со своими родителями.

Лобода разместила видео, как ее старшая дочь Ева вместе с Амели Реввой и двойняшками Пугачевой резвятся под хит Светланы «Суперзвезда».

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Двойняшки Пугачевой подружились с дочками Лободы и Реввы
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Звёздные детишки, кстати, устроили дискотеку в подвале замка, где Алла Борисовна несколько лет назад построила домашний ночной клуб ко дню рождения Максима Галкина.

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Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья Спасибо за душевность и потрясающий вечер
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Пожаловал на ужин и дизайнер Игорь Гуляев, который в последнее время шьёт для Аллы Пугачевой сценические костюмы.

Видимо, Алла Борисовна соскучилась по общению с друзьями. Сейчас все время Пугачева проводит в замке с детьми, поскольку недавно закрыла свою школу талантов из-за высокой аренды здания в центре Москвы.

Певица готовится к сольнику в Минске, который намечен на осень. Напомним: ранее Алла Пугачева говорила, что гастроли не планирует. Но, видимо, поклонники уговорили артистку, да и лишний заработок не помешает, все-таки Гарри и Лиза подрастают, расходов у звёздной семьи становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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