«Детсад в замке»: двойняшки Пугачевой подружились с дочками Лободы и Реввы
— Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! — написал в своём Инстаграме Максим Галкин, выложив фото своих двойняшек и детей своих друзей — Евы Лободы, Амели Реввы, которые нагрянули в звёздный замок в деревню Грязь вместе со своими родителями.
Лобода разместила видео, как ее старшая дочь Ева вместе с Амели Реввой и двойняшками Пугачевой резвятся под хит Светланы «Суперзвезда».
Звёздные детишки, кстати, устроили дискотеку в подвале замка, где Алла Борисовна несколько лет назад построила домашний ночной клуб ко дню рождения Максима Галкина.
Пожаловал на ужин и дизайнер Игорь Гуляев, который в последнее время шьёт для Аллы Пугачевой сценические костюмы.
Видимо, Алла Борисовна соскучилась по общению с друзьями. Сейчас все время Пугачева проводит в замке с детьми, поскольку недавно закрыла свою школу талантов из-за высокой аренды здания в центре Москвы.
Певица готовится к сольнику в Минске, который намечен на осень. Напомним: ранее Алла Пугачева говорила, что гастроли не планирует. Но, видимо, поклонники уговорили артистку, да и лишний заработок не помешает, все-таки Гарри и Лиза подрастают, расходов у звёздной семьи становится все больше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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