«Детсад в замке»: двойняшки Пугачевой подружились с дочками Лободы и Реввы

— Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! — написал в своём Инстаграме Максим Галкин, выложив фото своих двойняшек и детей своих друзей — Евы Лободы, Амели Реввы, которые нагрянули в звёздный замок в деревню Грязь вместе со своими родителями.

Лобода разместила видео, как ее старшая дочь Ева вместе с Амели Реввой и двойняшками Пугачевой резвятся под хит Светланы «Суперзвезда».

lobodaofficial Двойняшки Пугачевой подружились с дочками Лободы и Реввы

Звёздные детишки, кстати, устроили дискотеку в подвале замка, где Алла Борисовна несколько лет назад построила домашний ночной клуб ко дню рождения Максима Галкина.

lobodaofficial Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья Спасибо за душевность и потрясающий вечер

Пожаловал на ужин и дизайнер Игорь Гуляев, который в последнее время шьёт для Аллы Пугачевой сценические костюмы.

Видимо, Алла Борисовна соскучилась по общению с друзьями. Сейчас все время Пугачева проводит в замке с детьми, поскольку недавно закрыла свою школу талантов из-за высокой аренды здания в центре Москвы.

Певица готовится к сольнику в Минске, который намечен на осень. Напомним: ранее Алла Пугачева говорила, что гастроли не планирует. Но, видимо, поклонники уговорили артистку, да и лишний заработок не помешает, все-таки Гарри и Лиза подрастают, расходов у звёздной семьи становится все больше.