2019-06-24T15:11:18+03:00
Общество

Минпросвещения пообещало сократить бумажную нагрузку учителей до 4 отчетов

Поправки даже закрепят в Трудовом кодексе
Ксения КОНЮХОВА
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Ольга Васильева пообещала снизить отчетность педагогов в школеОльга Васильева пообещала снизить отчетность педагогов в школеФото: Иван МАКЕЕВ
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Министр просвещения Ольга Васильева пообещала снизить отчетность педагогов в школе. Об этом министр сообщила на парламентских слушаниях в Госдуме:

- Я приведу некоторые отчеты, которые заполняют наши учителя: социальные службы, налоговые, МЧС, составление и проведение определенных мероприятий с требованием предоставлять обязательный отчет и фотографии, - перечислила Ольга Васильева. - Зачастую они очень странные: я читала отчет о количестве сосулек... Еще один поразил меня поразил гендерным подходом: укажите, сколько человек вышло на субботники, сколько мальчиков, сколько девочек.

По словам министра, все эти документы не имеют отношения к образовательному процессу, а значит, количество отчетов нужно сокращать. Все изменения Минпросвещения планирует закрепить законодательно:

- В школе должны остаться 4 документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник, - подытожила министр. - Мы будем вносить изменения в Трудовой кодекс, как уже закрепляющих эти четыре документа.

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Накануне Дня памяти и скорби обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус побеседовал с министром просвещения РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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