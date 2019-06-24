Минпросвещения пообещало сократить бумажную нагрузку учителей до 4 отчетов
Министр просвещения Ольга Васильева пообещала снизить отчетность педагогов в школе. Об этом министр сообщила на парламентских слушаниях в Госдуме:
- Я приведу некоторые отчеты, которые заполняют наши учителя: социальные службы, налоговые, МЧС, составление и проведение определенных мероприятий с требованием предоставлять обязательный отчет и фотографии, - перечислила Ольга Васильева. - Зачастую они очень странные: я читала отчет о количестве сосулек... Еще один поразил меня поразил гендерным подходом: укажите, сколько человек вышло на субботники, сколько мальчиков, сколько девочек.
По словам министра, все эти документы не имеют отношения к образовательному процессу, а значит, количество отчетов нужно сокращать. Все изменения Минпросвещения планирует закрепить законодательно:
- В школе должны остаться 4 документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник, - подытожила министр. - Мы будем вносить изменения в Трудовой кодекс, как уже закрепляющих эти четыре документа.
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