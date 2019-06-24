Верховный суд США оставил крест в покое

Глупо думать, что осквернение святынь или борьба с ними на другой стороне планеты нас не касается. Когда речь идет о борьбе с христианством, то мы, как страна 1000-летнего православия, должны понимать, что колокол звонит и по нам… И не важно, что борьба идет во враждебной России Америке. Это ее элиты враждебны. А народ, так же, как и русский, не хочет пусек у себя в храмах и пытается отстоять свои кресты, свои молитвы.

Бладенсбургский Крест Мира — это столетний мемориал высотой 12 метров в штате Мериленд. Его построили в 1919 году по желанию десяти матерей, потерявших своих сыновей на фронтах Первой мировой. Крест стоит у основания скоростной трассы, которая в связи с этим названа «Национальный оборонный хайвэй». Идея за строительством всего этого была, как написано в документах, сохранить память о воинах и «укрепить патриотизм и верность народа».

Сто лет стоял мемориал, никому не мешал, ветераны возлагали к нему цветы, и вот… В 2014 году трое граждан подали иск, заявив, что религиозный символ на общественных землях - христианский крест - есть нарушение конституции. Уберите, мол, с глаз долой.

Почти пять лет шла борьба, заседания, апелляции, и вот - окончательное решение. Верховный суд постановил, что Крест может стоять на государственных землях, он не нарушает конституцию, потому, что он здесь - более, чем религиозный символ. Он несет в себе и другую идею.

Решение принято большинством судейских голосов, хотя были два человека, которые не согласились. Судьи Рут Гинзбург и Соня Сотомайер были против. Судья Гинзбург заявила: «Символ христианства во всем мире не должен переходить дорогу обществу, предполагая официальное признание главенства религии».

Некоторые американские эксперты считают, что июньское решение суда может иметь большие последствия, так как этот прецедент поможет разрешить и другие такие же конфликты по стране. А они есть. Например, велась долгая борьба против военного мемориала, тоже в форме креста, в Калифорнии. Он называется Крест горы Соледад. Тяжба длилась более двадцати пяти лет!

Этот мемориал в форме креста высотой более 13 метров тоже был построен на государственной земле, в 1925 году. В 1989 некий господин подал в суд на том же основании что и с крестом в Мериленде - мол, религиозный символ на общественной территории противоречит конституции.

Состоялось несколько судов, вынесены были решения, которые потом апеллировались, и в итоге в 1991 году местная Ассоциация ветеранов выкупила землю под крестом. Окончанием дела стало решение суда, принятое в 2016 году, о том, что «главная проблема — о религиозном символе на госземле — ликвидирована», а посему крест может остаться где стоял.

В Северной Америке, как вы видите, идет непрестанная борьба против христианства. Именно такое впечатление складывается у наблюдательных граждан, видя, как то там, то сям отменяют молитвы в государственных учреждениях (тоже была многолетняя борьба в канадском Квебеке!), требуют вынести из них новогоднюю елку, кому-то мешают крестики на шеях, кого-то они оскорбляют на стенах. Даже поздравление с Рождеством, а не с Новым Годом стали уже смелыми поступками для местных политиков.

При этом символы иных религий спокойно себе стоят, никому глаз не колют. Ни полумесяцы на мечетях, ни меноры вдоль улиц. Более того, мусульмане ходят в хиджабах, иудеи - со звездами Давида на шее, а сикхам в Канаде разрешено ходить с тюрбанах и с кирпанами (кинжалами!), как того требует их религия…

И только кресты оскорбляют. (То же самое наблюдается, впрочем, и в России. Либеральная обЧественность без конца ругает храмы, «попов», церковных бабок, свечное производство, постоянно ведет счет деньгам РПЦ, но ни разу не отважилась посчитать деньги синагог или мечетей. Вероятно, все ангелы земные служат там, а все дьяволы собрались в РПЦ. И мы все можем только радоваться за спокойствие в синагогах и мечетях, но хочется все же чтобы все религии в нашей стране действительно были равны и ни на одну из них не велось наступление.)

Формы борьбы с христианством в Северной Америке разнообразны. И надо отдать должное изобретательности тех, кто этим занимается. Всякий раз они находят лазейки в законах, по которым можно таскать христиан по судам или не давать им работу.

Например, в Канаде молодым адвокатам-христианам по сути был закрыт путь к работе путем недопущения их в профессиональную ассоциацию. Поводом стало то, что при поступлении в Университет Святой Троицы они давали клятву не вступать в гомосексуальные отношения или гетеросексуальные вне брака.

Периодически на континенте судят бизнесменов, которые отказались, например, будучи хозяевами типографии, печатать брошюры для ЛГБТ, или не стали делать торт на однополую свадьбу. Оправдываться, что «мне религия запрещает», - бесполезно. Права верующих уже давно пустой звук.

Верующих врачей принуждают участвовать в «ассистированном суициде» тем или иным способом. Не хочешь сам ставить смертельную инъекцию, значит посоветуй самоубийце кто может. Обязан посоветовать.

В школах внедряют спорные программы сексобразования, невзирая на протесты родителей или на то, что их вера запрещает посещать такие уроки. Католические школы пытались избежать этой печальной участи, но не удалось. Им попеняли на получение денег от государства. Мол, берешь деньги, так делай что государство говорит. (И плевать, что министр образования провинции Онтарио, при котором и создана секспрограмма, возмутившая родителей, некто Бен Левин, осужден за детскую порнографию.)

Христиане противостоят. Их все меньше - прежде всего потому, что континент становится все более не-белым, как показывает статистика, а также в силу победившего атеизма. Так вот, их все меньше, христиан, но они пытаются защитить и свою веру, и детей от гендерных экспериментов, и военные памятники. И случаи с крестами в Мериленде и Калифорнии - одна из таких побед здравого смысла.

Торонто.