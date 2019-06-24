2019-06-24T16:10:01+03:00
В мире

Утопил и сжег: В Нью-Йорке убили россиянку и двое ее сыновей

Арина СУВОРОВА
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Алла Аушева переехала в Штаты в 2011 году.Алла Аушева переехала в Штаты в 2011 году.
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Арина СУВОРОВА

37-летнюю Аллу Аушеву мог забить до смерти ее американский сожитель Шон Уолкер.

Россияне, живущие в Соединенных Штатах, все чаще стали попадать на страницы криминальных хроник. В этот раз в нью-йоркском районе Статен-Айленд полиция обнаружила тела 37-летней россиянки Аллы Аушевой и двух ее детей.

Все началось с того, что утром в минувшую субботу в службу спасения позвонили соседи Аушевой. Они пожаловались на дым, который шел из квартиры россиянки. Спасатели оперативно прибыли на место и крайне удивились, обнаружив распахнутую настежь дверь. Внутри жилья действительно был пожар, но его удалось очень быстро потушить.

Когда спасатели стали осматривать квартиру, то обнаружили на кровати в спальне бездыханное тело Аллы Аушевой. Женщина лежала, уткнувшись лицом в подушку. У нее была разбита голова и лицо. Рядом — лежали тела ее сыновей — 2-летнего Ивана и 3-летнего Ильи. Как предположили следователи, мальчиков утопили в ванной.

Сыновья Аллы Иван и Илья были обнаружены мертвыми возле матери.

Сыновья Аллы Иван и Илья были обнаружены мертвыми возле матери.

ЛЮБИЛ И БИЛ

Первым же подозреваемым стал глава семейства, гражданский муж Аллы и отец их двоих детей — 36-летний офицер ВВС США Шон Уолкер. Мужчину задержали, когда тот в невменяемом состоянии брел по шоссе в неизвестном направлении. При нем был найден мобильный телефон и военное удостоверение Аушевой.

Перед тем, как его обнаружила полиция, Шона видели на мосту — якобы он хотел покончить с собой.

После ареста Уолкера доставили в медицинский центр для проведения психиатрической экспертизы. Пока он находится под присмотром врачей.

Следователи уже предъявили ему обвинения сразу по 12 пунктам, среди них - убийство, непредумышленное убийство, поджог и незаконное владение оружием.

Уолкер еще с декабря прошлого года был на плохом счету у полиции. В конце 2018 года Аушева обвинила его в домашнем насилии. Гражданский муж ударил ее, заподозрив в измене.

Аллу нашли мертвой рядом с двумя утопленными детьми Фото: предоставлено друзьями Аллы

Аллу нашли мертвой рядом с двумя утопленными детьми Фото: предоставлено друзьями Аллы

ПАСПОРТ ОТ ОБАМЫ

Что же до погибшей россиянки, то ее персона была хорошо известна в США. Алла Аушева переехала в Штаты в 2011 году, когда ее уже бывший супруг выиграл грин-карту в лотерею. Практически сразу женщина поступила на службу в американскую Национальную гвардию, а через три месяца ее перевели в ВВС Нацгвардии.

В 2012 году Аушева из рук президента США Барака Обамы получила американское гражданство. Церемония проходила в Белом доме в День независимости США. Для Аушевой это событие стало особенным. Она в форме офицера ВВС раздавала интервью журналистам и светилась от счастья.

- Я всегда хотела здесь жить. США — это страна, где по-настоящему можно осуществить свою мечту. Здесь можно делать то, что хочешь, - делилась она тогда с прессой.

Бывший муж, с которым Аушева развелась после получения гражданства, был крайне удивлен решением супруги служить в вооруженных силах. Но противиться не стал и поддерживал, как мог.

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ

Кто стоит за убийство россиянки и что стало причиной столь жестокой расправы — предстоит узнать следователям. К расследованию уже присоединились военные, коллеги Аушевой.

Соседи, узнав, что в убийстве россиянки подозревают ее гражданского мужа, были крайне удивлены.

- Я видел его несколько раз. На вид, хороший парень. Военный, - отмечали соседи.

Некоторые добавляли, что Шон Уолкер в последнее время отсутствовал дома, и вернулся буквально за пару дней до убийства Аушевой и ее сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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