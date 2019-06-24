Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ-2019

Основной период ЕГЭ этого года почти завершен! Осталось лишь несколько резервных дней для школьников, пропустивших экзамены по болезни или по другим уважительным причинам. Несмотря на отдельные сбои, в целом, экзамены этого года прошли на высоком уровне, признали в Правительстве РФ:

- Единый государственный экзамен прошел на достаточно высоком организационном уровне, - заключила вице-премьер Татьяна Голикова. - Мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев, хотя были у нас некоторые проблемы. Но такой сложный процесс с таким большим количеством участников не может проходить на 100 процентов без всяких отклонений. Тем не менее, Рособрнадзор вместе с коллегами из субъектов успешно справились со всеми проблемами и поставленными задачами.

В этом году выпускники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем. Число стобалльников выросло на 9 процентов - с 6 172 до 6 729 человек. Поднялись и средние баллы по многим предметам - географии, информатике, физике, литературе, биологии, химии и немецкому языку. Самые высокие результаты оказались по профильной математике, истории и английскому языку (см. таблицу).

Но несмотря на рост баллов, экзамены по некоторым предметам вызывают опасения:

- ЕГЭ по иностранным языкам выбирают примерно 10 процентов учеников, - рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Но с 2022 года, в соответствии с государственными образовательными стандартами, этот экзамен должны будут сдавать все выпускники 11 классов. И возникают серьезные опасения в том, будут ли так же успешны остальные 90 процентов будущих выпускников.

Средние баллы ЕГЭ

КСТАТИ

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