2019-06-24T16:23:46+03:00
Телевизор

Как шел к успеху Александр Панкратов-Черный

Телеканалы отмечают 70-летие народного артиста России
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Александр Панкратов-Черный (слева) в фильме «Мы из джаза». Фото: Кадр из фильмаАлександр Панкратов-Черный (слева) в фильме «Мы из джаза». Фото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

Сейчас уже смешно вспоминать хрестоматийную историю о том, как Александр Васильевич прибавил к фамилии (кстати, материнской, не отцовской) слово "черный" для того, чтобы отличаться от товарища по режиссерскому факультету ВГИКа, своего полного тезки. Тот, конечно, тоже достиг многого, сняв, в частности, такие популярные картины, как "Портрет жены художника" и "Проделки в старинном духе", и все же известность Панкратова-Белого и Панкратова-Черного несопоставимы. Более темный из двух Панкратовых, хоть и учился на режиссера, пошел по актерской линии и преуспел - уже третья роль сделала его звездой. Музыкальная ретро-комедия Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983) стала кинохитом и во многом своим успехом была обязана обаянию усатого парня с незабываемым баритоном и неотразимой улыбкой.

70-летие актер, празднующий день рождения 28 июня, встречает с той же улыбкой - он вообще не так уж сильно изменился за прошедшие годы, разве что черным быть практически перестал, щеголяя теперь седой шевелюрой. Отмечать юбилей любимого артиста телеканалы будут традиционно: документальными лентами ("Мужчина без комплексов", ТВЦ, 28 июня, 08.00), телепроектами ("Линия жизни", "Культура", 29 июня, 19.40) и художественными фильмами с участием именинника ("Зимний вечер в Гаграх", "Культура, 29 июня, 20.35, и "Небеса обетованные", НТВ, 29 июня, 02.45). Также зрителей ждет спецпроект "К юбилею Александр Панкратова-Черного", который стартует 29 июня в 13.10 на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию
В Госдуме предлагают кормить всех школьников горячими завтраками
Песков объяснил усиление проверок грузинского вина
Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию
В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном
Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год
Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня
Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей
Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя
Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана
Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США
Всемирно известный эксперт по долголетию назвал проект «Здоровая Москва» блестящим
ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии
Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде
В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто