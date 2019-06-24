Как шел к успеху Александр Панкратов-Черный

Сейчас уже смешно вспоминать хрестоматийную историю о том, как Александр Васильевич прибавил к фамилии (кстати, материнской, не отцовской) слово "черный" для того, чтобы отличаться от товарища по режиссерскому факультету ВГИКа, своего полного тезки. Тот, конечно, тоже достиг многого, сняв, в частности, такие популярные картины, как "Портрет жены художника" и "Проделки в старинном духе", и все же известность Панкратова-Белого и Панкратова-Черного несопоставимы. Более темный из двух Панкратовых, хоть и учился на режиссера, пошел по актерской линии и преуспел - уже третья роль сделала его звездой. Музыкальная ретро-комедия Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983) стала кинохитом и во многом своим успехом была обязана обаянию усатого парня с незабываемым баритоном и неотразимой улыбкой.

70-летие актер, празднующий день рождения 28 июня, встречает с той же улыбкой - он вообще не так уж сильно изменился за прошедшие годы, разве что черным быть практически перестал, щеголяя теперь седой шевелюрой. Отмечать юбилей любимого артиста телеканалы будут традиционно: документальными лентами ("Мужчина без комплексов", ТВЦ, 28 июня, 08.00), телепроектами ("Линия жизни", "Культура", 29 июня, 19.40) и художественными фильмами с участием именинника ("Зимний вечер в Гаграх", "Культура, 29 июня, 20.35, и "Небеса обетованные", НТВ, 29 июня, 02.45). Также зрителей ждет спецпроект "К юбилею Александр Панкратова-Черного", который стартует 29 июня в 13.10 на Первом канале.