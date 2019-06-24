2019-06-24T16:26:32+03:00
Телевизор

"Игра престолов": восемь сезонов за восемь дней

Телезрители увидят культовый сериал полностью
Глеб ГУБАРЕВ
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Сопереживать Джону Сноу и другим героям сериала можно будет каждое воскресенье. Фото: Кадр из фильмаСопереживать Джону Сноу и другим героям сериала можно будет каждое воскресенье. Фото: Кадр из фильма
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- Нет, ну вы видели, что с Робом Старком-то случилось?!

- Так, хватит "спойлерить", я еще новую серию не смотрела!

Подобные странные диалоги в соцсетях за последние восемь лет стали нормой жизни. Всему виной диковинный заморский сериал, который в нашей стране каждый смотрел в меру сил, возможностей и моральных принципов: кто-то платил за доступ к онлайн-платформам, кто-то искал фильм в Интернете, скачивая выложенные пиратами в сеть свежие эпизоды. При этом многие зрители не готовы были перейти на западную схему просмотра и потреблять по одной серии в неделю, поэтому и просили не "спойлерить" (то есть не рассказывать содержание) в надежде потом, после завершения очередного сезона, посмотреть всё и сразу.

И вот наконец эта возможность появилась, причем поглотить все восемь сезонов "Игры престолов" практически одним махом можно будет, не пиратствуя в сети и не отдавая деньги онлайн-кинотеатрам. С 30 июня каждое воскресенье на канале РЕН ТВ будет посвящено Джону Сноу, Дейенерис Таргариен и другим героям красочной фэнтези-саги по романам Джорджа Мартина: один выходной - один сезон. Таким образом, меньше чем за два месяца удастся во вполне комфортном режиме и на абсолютно законных основаниях посмотреть сериал, по которому вся планета сходила с ума целых восемь лет. Правда, о грядках-рыбалках придется временно забыть и, оставив в стороне огурцы, помидоры, удочки и карасей, сосредоточиться на рыбе покрупнее.

РЕН ТВ, "Игра престолов", с 30 июня по воскресеньям, 12.15

ИСТОЧНИК KP.RU

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