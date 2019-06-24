2019-06-24T17:14:32+03:00
Происшествия

В Москве депутат Госдумы на "Лексусе" столкнулся с мотоциклом

Байкер госпитализирован, а народный избранник отделался легким испугом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Причины столкновения сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Фото предоставлено "КП" очевидцемПричины столкновения сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Фото предоставлено "КП" очевидцем
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ДТП с участим внедорожника марки "Лексус" и мотоцикла произошло в воскресенье 23 июня на Ленинском проспекте. На большой скорости джип протаранил байк.

- 32-летний мотоциклист с места ДТП был госпитализирован. У него диагностированы переломы и закрытая черепно-мозговая травма, - сообщил "КП" собственный источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, за рулем внедорожника был Николай Герасименко, депутат Госдумы и Заслуженный врач России. По предварительным данным, авария произошла в момент перестроения его автомобиля из одного ряда в другой. Сам депутат не пострадал: отделался легким испугом. С места аварии он скрыться не пытался и сам вызвал Скорую и полицию.

ДТП произошло в воскресенье 23 июня на Ленинском проспекте. Фото предоставлено "КП" очевидцем

ДТП произошло в воскресенье 23 июня на Ленинском проспекте. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Причины столкновения сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Официально аварию никак не комментируют. Известно, что полиции Герасименко пояснил, что в столкновении виноват байкер. Машина депутата в ДТП попала впервые.

Повреждения внедорожника депутата и мотоцикл. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Повреждения внедорожника депутата и мотоцикл. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Да и злостным нарушителям ПДД его не назовешь. За текущий год "Лексус" лишь трижды попал на камеры автоматической фиксации ДТП. Штрафы за превышение скорости он отплатил вовремя.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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