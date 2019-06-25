Стратегия «где ловим, там и строим» реанимирует судостроение Дальнего Востока

Как стимулировать работу судостроительных верфей на Дальнем Востоке? Похоже, что федеральные власти нашли решение. На прошлой неделе для обсуждения общественности был вывешен проект постановления, где черным по белому написано, что вылов крабов и строительство судов-краболовов необходимо производить по принципу «где ловим, там и строим». Краб ловится на Северо-Западе и Дальнем Востоке, поэтому именно в этих субъектах необходимо стимулировать судостроение как базовую отрасль промышленности, поддерживающую российское рыболовство. С учетом того, что на Дальнем Востоке ловят больше, заказов на судостроение там должно быть тоже больше.

ТАКОГО РЕГИОН ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ

«На дальневосточные судостроительные заводы поступит портфель заказов на 60 млрд рублей. Такого объема частных инвестиций регион еще не видел», - поделился расчетами гендиректор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук.

Если проект постановления одобрят эксперты и подпишут федеральные власти, то государство фактически компенсирует региональным экономикам потери, которые образовались при изменении законодательства в сфере добычи краба (по 41 млрд рублей в 2019 и 2020 годах).

Другие программы стимуляции строительства судов в ДФО результата до сих пор не принесли. На федеральном уровне есть механизм субсидирования работ. В Минпромторге говорят, что на субсидирование строительства малых и средних рыбопромысловых судов прибрежного плавания требуется 2,5 - 3 млрд рублей в год. Но, по словам представителя департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Василия Нецветаева, в госпрограмме этих денег нет. А флот обновлять надо, значит, власти должны находить другие методы государственного стимулирования. Принцип «где ловим, там и строим» как раз и является таким методом.

«В наших договоренностях с Минсельхозом и Росрыболовством мы всегда сохраняли требования к строительству судов на российских заводах, - напомнил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. - Обязательства для рыбаков по обновлению флота прямо связаны с вопросом развития дальневосточных активов ОСК... Надеемся, оно не потеряется».

КОРЕЯ ПОМОЖЕТ

Разумеется, судостроительные предприятия Дальнего Востока рады кардинальному увеличению заказов. Вопрос в другом - способны ли они выполнить увеличившийся объем работ?

«Хабаровский судостроительный завод» готов начать строительство двух судов. «Амурский судостроительный завод» задействован на строительстве подводных лодок и военных кораблей, но справится и с краболовами. Пул приморских судостроительных предприятий готов не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности в Приморье. Так, «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» совместно с «СК Пелла» на подготовленной площадке возведут новую верфь и уже на ней берутся за строительство 15 траулеров. Находкинский СРЗ подтверждает 10 краболовов, он ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Славянский СРЗ подтвердил Минпромторгу строительство четырех краболовов. Причем кризис судостроения в Южной Корее привел к тому, что несколько крупных верфей ищут работу по всему миру. Они готовы зайти в Приморье со своими технологиями. «Восточная Верфь» уже приступила к строительству двух краболовных траулеров, имеет опцион на строительство еще пяти.

КВОТА - ГЛАВНАЯ ГАРАНТИЯ

Но основным гарантом завершения строительства судов являются непосредственно заказчики. Уверенность рыбаков в региональных заводах объясняется тем, что рыбный бизнес за свои деньги готов работать исключительно на результат. Ведь квоты, приобретенные на аукционе с обязательством строительства, будут изъяты, если траулер не будет построен. Такая «ресурсная гарантия» гарантирует сход краболовов со стапелей даже сильнее гарантии банков. Поэтому еще до проведения аукционов потенциальные участники вышли на переговоры с заводами для бронирования заказов.

Генеральный директор компании «Восточная Верфь» Олег Сиденко считает, что новые заказы - это якорь, который удерживает специалистов от переезда в другие регионы. Он же позволяет привлекать молодежь. В Приморье есть учебные заведения, где готовят кадры для судостроения. И этим людям необходимы новые рабочие места. О готовности выполнить заказы крабодобытчиков говорит и судостроитель Андрей Якимчук. Он напоминает, что лоббистам удавалось оставлять существенную часть заказов на предприятиях Севера России. Из-за чего на Дальнем Востоке происходила «деградация» местных производств. Сейчас распределение работы среди судостроительных заводов будет более справедливым. По словам директора Ливадийского СРЗ в Приморье Юрия Бадодина, решение привязать заказы к районам вылова даст мощный толчок в развитии одной из самых масштабных и перспективных отраслей на Дальнем Востоке.

«Судостроение - это не только хорошие перспективы для экономики, но и в то же время самая простая для адаптации отрасль промышленности. Корейцы, до начала сложных проектов в машиностроении и электронике, в течение 20 лет развивали именно судостроение. А одно рабочее место в этом плане образует минимум 10 в смежных отраслях в регионах рядом».

Грузопассажирскую баржу «Камчатка» специалисты Ливадийского СРЗ строили всего 9 месяцев. Фото: пресс-служба ГК "Доброфлот"

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Постановление, продвигающее принцип «где ловим, там и строим», регулирует не только развитие всей отрасли, оно дает шанс на развитие прибрежных регионов Дальнего Востока. Но дальневосточники опасаются, что антимонопольная служба (ФАС) может выступить с инициативой отмены требования о строительстве в ДФО. Чиновники могут посчитать, что документ нарушает закон о конкуренции. Экспертное сообщество так не считает. Больше того, власти поддерживают утверждение документа. Речь идет не об ограничении конкуренции, а о государственном стимулировании развития базовой отрасли в прибрежных регионах страны, где изымаются биоресурсы.

Подобное решение уже было в рамках прошлого этапа инвестиционных квот. Тогда правительство точно так же ограничило строительство рыбоперерабатывающих заводов только регионами добычи рыбы по квотам, выделенным на инвестиционные цели.

«Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока, - напомнил весной на заседании подкомиссии по рыбному хозяйству Юрий Трутнев, зампредседателя правительства России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. - 94 млрд рублей инвестиций - деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток».

- Колониальное отношение федеральных властей к Дальнему Востоку просто недопустимо! В наш регион придет больше 60 млрд инвестиций, будет создано 5 тысяч рабочих мест взамен дальневосточных квот на вылов краба. Когда правительство и президент говорят о приоритетном развитии Дальнего Востока, то государственные службы должны следовать этим же курсом, а не пытаться, как говорится, вставлять палки в колеса, - уверен генеральный директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Будем надеяться, что справедливость все-таки восторжествует...