Наш хоккей подстраивается под НХЛ

Официальный сайт КХЛ сообщает, что рабочая группа Континентальной хоккейной лиги утвердила поправки в правилах с сезона 2019/2020. Все они направлены на увеличение зрелищности игры. О некоторых изменениях рассказал главный арбитр Лиги Алексей Анисимов.

- Основных изменений будет восемь, но сейчас я хотел бы заострить внимание на двух, касающихся разметки площадки. Первый – появится трапециевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией. Игра за воротами этой зоны будет наказываться малым штрафом. Это приведёт к уменьшению количества остановок игры. Второе изменение: лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров. То есть вместо четырёх метров теперь будет 3 метра 35 сантиметров. Это уменьшит расстояние за воротами, хоккеисты реже будут там находиться. Это значит – больше игры непосредственно перед воротами, больше моментов, поскольку увеличится количество позиций, с которых можно бросать в створ. Из-за передвижения лицевых линий немного сдвинутся и круги вбрасывания, - сказал Анисимов.

Что же даст новая разметка площадки кроме динамики игры? Прежде всего это приближение к правилам НХЛ. Напомним, что если по длине площадки практически одинаковы, то по ширине в Северной Америке они на 4 ,1 м уже, что существенно влияет на игру. Кроме того, за океаном другой радиус закругления бортов, который дает совершенно другое направление отскока шайбы. В НХЛ расстояние за воротами 3,35 метра, как и собираются сделать у нас.