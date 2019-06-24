2019-06-24T20:27:35+03:00
Звезды

Спасти моряков «Курска»

В российский прокат выходит фильм Томаса Винтерберга о трагедии на российской подводной лодке
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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В российский прокат выходит фильм Томаса Винтерберга "Курск".В российский прокат выходит фильм Томаса Винтерберга "Курск".
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Датский режиссер Томас Винтерберг («Торжество», «Охота»), экс-соратник Ларса фон Триера по движению «Догма», неожиданно озаботился историей российской подводной лодки «Курск» и снял для продюсера Люка Бессона одноименный фильм о ее страшной судьбе. Фильм, объединивший усилия многих деятелей кинематографа первого эшелона (номинант «Оскара» за «Спасти рядового Райана» Роберт Родат, лауреат «Оскара» за «Миллионера из трущоб» оператор Энтони Дод Мэнтл, дважды лауреат «Оскара» за «Форму воды» и «Гранд-отель Будапешт» композитор Александр Деспла и т.д.), вышел на мировые экраны осенью прошлого года - гораздо раньше сериала «Чернобыль» и, в отличие от него, большого успеха не имел. В России он выходит позже (много месяцев ушло на дознание не содержится ли в нем чего-то оскорбительного и порочащего), и успех «Чернобыля» может сыграть в пользу этого ничем не выдающегося произведения. Это тоже хроника техногенной катастрофы на постсоветском пространстве, рисующая страдания простого российского (советского) человека, его благородство и выдержку, и полное равнодушие к нему власти, которая совершенно не торопится его спасать, бросая все силы на то, чтобы скрыть то, что произошло.

В России фильм "Курск" вышел намного позже мировой премьеры.

В России фильм "Курск" вышел намного позже мировой премьеры.

Лучшие немецкие, французские, британские, шведские актеры в нарочито безвкусных костюмах и прическах, как могут, изображают русских, а художники-постановщики лезут из кожи, чтобы найти самые страшные, как после бомбежки, панельные дома и достать потасканные тапки и аутентичные настенные ковры.

Колин Фёрт в роли британского морского офицера.

Колин Фёрт в роли британского морского офицера.

Популярный бельгийский актер, чем-то похожий на В. В. Путина Маттиас Шонартс играет собирательный образ подводника Михаила Аверина. По версии Роберта Мура, автора положенной в основу сценария книги «Время умирать», катастрофа произошла оттого, что руководящие учениями военно-морские бюрократы не позволили подводникам выпустить торпеду на несколько минут раньше намеченного плана. События на земле увидены глазами мальчика Миши, сына Аверина, мечтающего пойти по его стопам, и жены Аверина Тани (французская звезда Леа Сейду с намалеванными вульгарной синей тушью глазами и выпущенной на лоб челкой). Великий бергмановский актер швед Макс фон Сюдов, как и все, на одной ноте играет бездушного российского адмирала, из-за маниакального желания хранить военные тайны отказывающегося от помощи норвежских моряков, готовых послать на спасение «Курска» современный батискаф (на отечественном «можно только мусор перевозить» - единственный нормальный батискаф «Мир» продали для транспортировки богатых туристов на «Титаник»). В финальной сцене, разворачивающейся в церкви, вдовы и сироты демонстративно отказываются пожать ему руку. Это практически вся критика в адрес российского истэблишмента, который можно найти в фильме. О том, что российские армия и флот в «нулевые» лежали в руинах, и в нашей стране не говорит сейчас только ленивый.

Маттиас Шонартс играет собирательный образ подводника Михаила Аверина.

Маттиас Шонартс играет собирательный образ подводника Михаила Аверина.

При желании в фильме, разумеется, можно найти достаточное количество «клюквы», но смысла в этом особого нет. Да, русские моряки явно не пели в подлодке баллады сочинения «оскаровского» лауреата, а их дети едва ли проводили столько времени в церкви, где исполняются совсем не церковные песнопения. Да, качество выделки у «Курска» ниже, чем у «Чернобыля», как и уровень создаваемого авторами художественного напряжения, но за свои усилия они, тем не менее, заслуживают благодарности. Хотя бы за то, что вспомнили о 118 погибших русских моряках, их женах и детях, до конца надеявшихся на спасение.

Макс фон Сюдов (в центре) в роли российского адмирала Владимира Петренко.

Макс фон Сюдов (в центре) в роли российского адмирала Владимира Петренко.

Трейлер фильма Курск .

ИСТОЧНИК KP.RU

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