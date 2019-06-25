Йорки и терьеры заменили москвичам кошек

Человек собаке друг. И дружба эта с годами только крепчает. В последнее время собаки стали самыми популярными домашними животными у москвичей. С лидирующих позиций они вытеснили даже кошек.

- У нас в городе в ветклиниках ежегодно вакцинируется около 500 тысяч домашних животных. Соотношение между собаками и кошками было примерно 50 на 50. Но сейчас в лидеры вышли собаки, - рассказал Алексей Сауткин, председатель Комитета ветеринарии Москвы. - Речь идет именно о мелких породах.

- Раньше на улицах мы видели московских сторожевых, сенбернаров, ротвейлеров и другие крупные породы, а сейчас все питомцы на руках - это йорки, мопсы, шпицы. Можно сказать, что собаки переходят в разряд кошек, поэтому их стало чуть больше, - пояснил Алексей Сауткин.

Залог успеха - компактные размеры. Некоторые породы гораздо меньше кошек. Таких крошек везде можно брать с собой.

- В отличие от тех же самых кошек, которые, как известно, «гуляют сами по себе», мелкие породы собак - компаньоны. Они преданы своим хозяевам и готовы быть частью их человеческой жизни. Известны случаи, когда пес и хозяин не расстаются вовсе: вместе ходят в офис на работу, посещают кафе и даже театры, путешествуют по миру. Компактных собак всегда можно взять на руки или воспользоваться переноской, - говорит Олег Широбоков, активист московского Клуба любителей декоративных собак.

С ними необязательно регулярно гулять, что для занятых москвичей немаловажно. Достаточно поставить собачке туалетный ящик, как котенку, и показать место.

А еще многие собаки маленьких пород живут дольше, чем крупные. За ними проще и дешевле ухаживать. Они меньше едят, и ветеринарные услуги также будут стоить дешевле.

Но и у этих коротышек есть свои проблемы. Еще Крылов подметил - страдают наши моськи комплексом Наполеона.

- Зачастую в теле маленькой собаки скрыта огромная разносторонняя личность, а значит, необходим особый подход в обучении, - говорит ветеринар Александр Маслов.

КОШЕЛЕК

Вместе с экспертами мы подсчитали, во сколько обойдется содержание мелкой собаки.

Разовые траты:

Подстилка - 900 руб.

Миска - 200 руб.

Поводок + ошейник - 1200 руб.

Одежда - 1500 - 2000 руб.

Игрушки - 500 руб.

Итого: 4500 - 5000 руб.

Каждый месяц:

- Корм

Сухой корм премиум-класса - 1300 - 1900 руб. Консервы - от 2500 до 3000 руб.

- Игрушки + вкусняшки

Заложим на игрушки в месяц примерно 150 руб. Лакомства и косточки для чистки зубов - около 300 руб.

- Лекарства и ветеринарные клиники

Тут все очень индивидуально. Возьмем в расчет собаку, которая обладает крепким здоровьем и требует минимум посещений клиники. Чтобы рассчитать, возьмем траты за год и разделим все на 12 месяцев.

2 - 3 визита в ветеринарную клинику для осмотра, вакцинации, стрижки когтей, чистки ушей и других рядовых процедур обойдутся от 5000 до 6000 руб.

Средства от паразитов в год - 1000 - 1500 руб. Шампуни и средства гигиены в год - 1000 руб.

Итого: 700 - 800 руб. в месяц.

Получается, что на содержание собаки в Москве необходимо не менее 3000 рублей* в месяц.

*В сумму не включены испорченные подстилки, порванные ботинки и прочее.

Самые популярные породы.

Комментарий специалиста

«Это лекарство от одиночества»

Ольга ПРОНИНА, психолог:

- Многие надеются с помощью собаки решить личные проблемы. Человеку, живущему в большом городе, не хватает общения, признания окружающих, их любви. Сочувствующая душа четвероногого друга обожает вас таким, какой вы есть, всегда поддерживает вашу точку зрения. Она компенсирует дефицит эмоций, недополученных людьми в мире себе подобных.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Когда в ресторане собака ест из тарелки хозяина - это перебор!»

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Ситуация с собаками в ресторанах, кафе и гостиницах очень неоднозначная. Одним песики приносят удовольствие, других раздражают. Ряд людей страдает аллергией - и соседство с собакой может быть опасно для здоровья. Ну и эстетика, конечно. Когда собака в ресторане ест из тарелки своего хозяина - это уже перебор. Что касается законодательства, то единых правил в нашей стране не существует. Прописано лишь, что каждый предприниматель вправе самостоятельно принимать решение, впускать животных или нет. У меня у самого были собаки. Но, на мой взгляд, то, что хорошо дома, совершенно не подходит для общественных мест. Оптимальное решение - когда вход с собаками является концепцией заведения. Такие кафе и рестораны есть в Москве. Существуют даже отдельные меню для питомцев. Эти заведения еще и площадка для общения собаководов, что-то вроде клуба по интересам. А те, кто не любит собак, их просто не посещают.