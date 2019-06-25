Изуродованная пластикой супермодель Линда Евангелиста сильно поправилась

Легендарная супермодель Линда Евагелиста в последние годы крайне редко появляется на светских мероприятиях. А вот папарацци периодически ловят звезду подиумов 90-х на улицах. И снимки очень часто вызывают бурную дискуссию.

Линда Евагелиста, по мнению многих пользователей соцсетей, сильно поправилась. Кроме этого, супермодель, которая когда-то "меньше чем за 10 тысяч долларов с кровати не вставала", выглядит неухоженной. И да - она переборщила с пластикой.

lindaevangelista Тhank you for the many birthday wishes! #53

А ведь в 90-х Линду Евангелисту вместе с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Кристи Тарлингтон называли "великой пятеркой". В те годы девушки были самыми успешными, востребованными и известными во всем мире моделями. Линду Евангелисту называли моделью-хамелеоном за умение перевоплощаться и включали в топ-50 красивейших людей планеты.

lindaevangelista Most happy hike this morning!

Теперь бывшую супермодель не узнают на фотографиях даже преданные поклонники. Ее визитной карточкой всегда был удивительный разрез глаз, напоминающий кошачий. Пожалуй, это единственное, что осталось от нее прежней.

Первый звоночек прозвенел в 2014 году. Тогда страницы многих изданий облетели шокирующие фотографии Линды Евангелисты, на которых она выглядела очень постаревшей и располневшей. Как оказалось, у нее начались проблемы с щитовидной железой. Линда не скрывала этого факта.

sravnyte Линда Евангелиста. Сравни тогда и сейчас

Однако вскоре она появилась постройневшей и неожиданно помолодевшей. Тогда и заговорили о том, что звезда увлеклась пластическими операциями. Однако сейчас лицо Линды больше напоминает маску. Пластика изуродовала красавицу. И модель снова набрала вес. Правда, Евангелиста это не скрывает. Она постоянно публикует у себя в блоге фотографии. Возможно, так знаменитости проще смириться с возрастными изменениями.