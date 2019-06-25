2019-06-24T23:07:24+03:00
Экономика

В Республике Башкортостан подписали соглашения на 69,5 миллиарда рублей

22 - 23 июня в городе Сибай прошел Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»
Максим ПОЛЯКОВ
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Мероприятие посетил известный голливудский актер, мастер боевых искусств, специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. Фото: Рустем ГайсинМероприятие посетил известный голливудский актер, мастер боевых искусств, специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. Фото: Рустем Гайсин
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Башкирский деловой форум, который в этом году прошел впервые, - это фестиваль региональных практик по созданию благоприятного делового климата, привлечению инвестора и сопровождению бизнес-проектов.

- Инвестиционный сабантуй превзошел наши ожидания по количеству участников. Если изначально мы ставили себе квоту в 500 человек, то за прошедшие месяцы подготовки ее пришлось увеличить в два раза. Он собрал 1286 представителей федеральных и региональных государственных органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран мира, включая Россию: это Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Иордания, Казахстан, Сербия, Турция, Франция и Хорватия, - подвел итоги сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Инвестиционного сабантуя Андрей Назаров.

За два дня на полях форума прошло 12 деловых мероприятий, включая 9 деловых секций, заседание Инвестиционного совета Республики Башкортостан и большое пленарное заседание, посвященное развитию Зауралья.

- Начало неплохое, - оценил работу мероприятия врио главы Башкирии Радий Хабиров. - Второе: состав участников и темы, которые обсуждались, претендуют на то, чтобы наш зауральский форум назывался всероссийским инвестиционным.

По итогам форума подписан ряд соглашений на общую сумму 69,5 млрд рублей. Их реализация позволит создать в республике 1330 новых рабочих мест. Самые крупные проекты планируется реализовать в сельском хозяйстве, туризме и промышленности. Среди них, например, строительство подземного рудника с инфраструктурой и отработки запасов Подольского медно-цинкового месторождения с объемом инвестиций 50 млрд рублей.

- Башкортостан и так один из крупных регионов по объему привлеченных инвестиций, - заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Потенциал полностью еще не может быть реализован. У главы республики и его команды - огромные планы по налаживанию новых соглашений и привлечению новых инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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