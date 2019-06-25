Экономика шоу-бизнеса: Как и за сколько делают звезду из никому не известного человека

В индустрии под емким названием «шоу-бизнес» вращаются огромные деньги. Немало из фанатов вездесущих звезд мечтают стать такими же славными и богатыми. А сколько стоит стать звездой? «КП Капитал» поговорила с продюсерами и организаторами концертов о том, что сегодня собой представляет этот бизнес, как тяжело туда попасть, и сколько можно заработать.

Многое ли изменилось с тех времен, когда в стране было по пальцам перечесть звукозаписывающие компании, и мир не знал интернета? Очевидно, что сегодня путь от артиста к слушателю стал короче. Можно выложить песню в сеть и найти слушателей.

- Если двадцать лет назад мне приходилось обивать пороги рекорд-компаний, чтобы издать свой дебютный альбом, то сейчас у меня самого есть лейбл (звукозаписывающая компания. - Ред.), - рассказывает Олег Чубыкин, музыкант, кинокомпозитор, продюсер. - Я могу уже через неделю издать свой новый сингл или песню моих друзей-музыкантов, которая будет доступна на всех цифровых площадках по всему миру.

Знаменитости разделяются на тяжеловесов, поддерживающих свою популярность с 80 - 90-х годов, и тех, кто известен только определенной узкой возрастной или социальной группе. Продюсеры констатируют, что певцов и музыкантов стало куда больше, чем в конце прошлого века. У публики великий выбор.

Олег Чубыкин.

И как при такой конкуренции никому не известному музыканту стать звездой? Продюсер Леонид Бурлаков, открывший стране «Мумий Тролль» и Земфиру, убежден, что в одиночку стать знаменитым невозможно.

- Когда говорят «раскрутились сами», не верьте. За всеми всегда стоят определенные люди и деньги, - говорит Бурлаков. - В свое время мы очень хорошо продвигали Лагутенко и Земфиру легендой о том, что никакого продюсера у них нет, мол, нельзя продавать чистую энергию. Это элементы пиара. Люди думают, что артист самостоятелен, за ним не стоит какой-то папочка, это повышает интерес.

Но наличие продюсера не всегда поможет. Не каждый возьмется за кого попало.

- Когда ко мне приходят люди и приносят свою музыку, в 99,9% случаев я не работаю с таким материалом, - подчеркивает Бурлаков. - Настоящий гений не будет бегать и кричать, что он талантлив, и принуждать слушать свои творения. Хорошая музыка всегда провоцирует поделиться ею. Записи Земфиры мне принесли журналистки-фотографы, а про Лагутенко, с которым мы учились в одной школе, мне одноклассник рассказал, после чего я обратил на него внимание.

Леонид Бурлаков.

Этапы пути

1. Записать в домашних условиях песни

- Для этого нужен недорогой микрофон, синтезатор или гитара, которые могут подарить родители, а также любая простая программа записи типа «Гараж», которая помогает сложить голос и инструмент. Это стоит порядка 25 - 30 тысяч рублей, - продолжает Бурлаков.

2. Выложить запись в соцсетях, в специальных группах для молодых артистов

- Если у музыканта 20 - 30 друзей и один из них понимает, что его песня гениальна или талантлива, то захочет поделиться, рассказать об этом, наберет в интернет-поиске «Как помочь молодому артисту?», увидит фирмы, которые это предлагают, и напишет им о своем открытии. Музыка должна спровоцировать хотя бы одного слушателя на это. Если это происходит, значит, в будущем мы сможем на этом артисте зарабатывать деньги, - убежден продюсер.

К примеру, пока неизвестная широкой публике Таис Логвиненко.

И у нее 42 тысячи подписчиков на YouTube, куда она выкладывает записи своих песен, которые поет под гитару. В общей сложности у нее уже 10 миллионов просмотров. Она - готовый персонаж, за который можно схватиться и продвигать.

3. Продолжать сочинять музыку

- С автором единственного хита работать никто не станет - написать одну великую песню может любой из нас. У артиста должен быть потенциал развития, чтобы и через годы писать музыку, - подчеркивает Бурлаков. - Зарабатывать на музыке - удел избранных.

4. Не пропадать из поля зрения

- Регулярно выступать хоть в андеграунде, хоть на улице. The Beatles пели в портовом кабаке, французскую певицу Zaz заметили после шестилетних выступлений на улицах, Земфира пела, играла в ресторанах на родине. В этот момент формируется собственный стиль, упорство. Все состоявшиеся как личность артисты прошли тяжелую школу, о которой вспоминать не хочется, но она сформировала человека, способного выносить тягости и лишения, - комментирует Бурлаков.

5. Начать работу с продюсером

- Я предлагаю план развития, который зависит от степени таланта и гениальности артиста. Нужно создать демозапись, нанять саунд-продюсера, арендовать студию, записать, песни свести. Затем провести фотосессию, купить сценическую одежду. Настоящие талантливые люди денег не имеют, им нужно помочь даже одеться, - продолжает Бурлаков. - Группу можно нарядить за 100 тысяч рублей. Но есть такой выход, как секонд-хенд - пальто Лагутенко в клипе «Дельфины» стоило 1 фунт.

Первый видеоклип может обойтись и в 50 - 100 тысяч рублей, если потрясающе снять и на телефон. Специальные фирмы предлагают услуги от 0,5 до 3 миллионов рублей - все зависит о задуманного заказчиком.

- У нас клипы стоят в среднем от 50 тысяч долларов (2,5 - 3 млн рублей), меньше сделать нельзя, - говорит продюсер Иосиф Пригожин. - Все зависит от локации. За хорошую надо платить 10 тысяч долларов. Вспомните величайшего музыканта Майкла Джексона, который делал клипы от 7 - 10 миллионов долларов за каждый.

Запись дебютного альбома - один из важнейших этапов.

- В первом альбоме должно быть не менее трех опорных хитов, - объясняет продюсер популярного в 90-е годы певца Жени Белоусова Любовь Воропаева. - Нормальное качество записи начинается от 100 тысяч рублей. Классная аранжировка и звук будут уже за 10 тысяч евро за одну песню.

Максимально на запись альбома можно потратить 150 тысяч евро. В расходы включена студия, музыканты, саунд-продюсер и прочее.

Параллельно идут занятия с педагогами по вокалу, сцендвижению и хореографии, постановка песен, набор музыкантов, репетиции. Дальше приступает к работе пиар-служба из одного-двух человек.

- Сингл, видеоклип, фотосессия и пресс-релиз - это промопакет, с которым мы появляемся в сети, отправляемся на ТВ, радио и в СМИ, - говорит Бурлаков. - Если музыка интересная, поверьте, ротация будет бесплатной. Если начинают требовать деньги, значит, музыка негодная. Хорошую музыку заметят.

Заключительный этап раскрутки - заключение договора. Самые важные пункты: срок, права артиста, какие деньги он получает.

ГОТОВЫЙ АРТИСТ ЗА 2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

У одних продюсеров сумма затрат на раскрутку звезды колеблется от $100 до 500 тысяч (от 6 до 30 миллионов рублей) в год. Процесс занимает около трех лет, а значит, цена «под ключ» - 1,5 - 2 миллиона долларов.

- На Алсу в 2005 году потратили миллион долларов (сейчас это 4 - 5), - приводит пример Бурлаков. - В то же время на «Братьев Грим» потратили 225 тысяч долларов. А уровень популярности у них был одинаковый. Чем больше таланта, тем меньше тратим. Если человек бездарность, в него будут всю жизнь вкладывать. Есть одна мелькающая везде певица, в нее каждый год вкладывают по 4 миллиона евро.

Финансовое благополучие артиста наступает через 5 - 7 лет.

Из чего складываются доходы

1. Кассовые концерты.

2. Корпоративы, заказные концерты.

3. Стриминг (продажа подписок на прослушивание музыки артиста в сети).

4. Авторские отчисления.

5. Иные доходы, в том числе реклама, и монетизация от соцсетей.

ЧТО ТАКОЕ СТРИМИНГ

- Это когда вы платите за ежемесячную подписку в вашей любимой платформе в сети, и вам доступна вся залитая туда фонотека, - объясняет Олег Чубыкин. - Это может быть Apple Music, или наши Яндекс.Музыка и Boom. Вы не можете напрямую загрузить свою музыку даже в наши родные платформы. Это осуществляется через агрегаторы, которые обрабатывают миллионы новых записей и передают их в магазины. Сами платформы имеют где-то 40 - 50% доходов от продажи этих подписок. Раньше покупали кассету или диск исполнителя, теперь - подписку.

АВТОРСКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ 2 ТЫСЯЧ ДО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Роялти, или, по-простому, авторские отчисления, - это вознаграждение за использование музыки, видео и других видов интеллектуальной собственности артистов. Избранные могут по 5 - 6 лет не выпускать новых пластинок. Только на авторских от своих лучших песен звезды с многочисленными хитами, такие, как Сергей Шнуров, Земфира, Филипп Киркоров, Тимати, Юрий Антонов и другие, могут зарабатывать минимум миллион рублей в месяц. Расценки у менее удачливых авторов намного скромнее.

- Авторские - мелочь, но приятная. Я в 15 лет написал песню «Новая Луна апреля». Каждый месяц мне за одну песню приходит 2 - 5 тысяч рублей, - рассказывает Леонид Бурлаков.

- За песни я получаю копейки - до 10 - 20 тысяч рублей в месяц, имея за плечами более 300 написанных мной текстов песен, - говорит продюсер Жени Белоусова и поэт Любовь Воропаева.

БЮДЖЕТ НА КИНОМУЗЫКУ ОТ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ И ВЫШЕ

- Готовая песня в сериал или кино стоит от 10 до 50 тысяч рублей, - говорит Олег Чубыкин, автор музыки к фильмам «Саранча», «Статус: свободен», «До самого солнца». - У западных артистов цены от 2 до 10 тысяч долларов. Обычный бюджет среднего российского фильма на всю музыку - от миллиона рублей и выше. В сериалы многие артисты готовы отдавать песни и бесплатно, считая, что это хорошее промо.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

- Мы потратили 5 миллионов рублей на запись с симфоническим оркестром молодого академического композитора Константина Кокоурова, - приводит пример Бурлаков. - Работали в Берлине, на лучшей студии в Европе. Такой продукт не стыдно показать и через 50 - 100 лет.

Кстати

СТЕРЕОТОПИЯ

Настольная игра, в создание которой вложен 25-летний опыт музыкального продюсера Леонида Бурлакова. Это путь артиста на ближайшие 25 - 30 лет его жизни с реальными примерами. По условиям игры надо стать легендой (Чайковский, Моцарт, Цой). Она в том числе поможет человеку, мечтающему стать звездой, понять, нужен ли ему шоу-бизнес. Играют люди от 7 до 60 лет. В нее играл Сева Новгородцев, Борис Гребенщиков, Евгений Хавтан. Имеется специальный словарик терминов шоу-бизнеса.

Фото: Леонид Бурлаков

Непрофильный бизнес певцов: У Лещенко - мебельная фабрика, у Розенбаума - пивные

Певец Сергей Шнуров вместе с бывшей женой Матильдой открыл в северной столице ресторан «Кококо» и бар «Синий Пушкин», но сегодня лидер «Ленинграда» к этим заведениям отношения не имеет.

У музыканта Сергея Жукова процветают караоке-бары «Руки Вверх!» в Санкт-Петербурге, Казани и Якутске. Также у него есть капсульный хостел Homebox в Москве.

Бард Александр Розенбаум вот уже 15 лет расширяет свою сеть пивных «Толстый фраер» в Петербурге, но и имеет 40% компании по производству пива «ГлавРозПиво».

Певец Стас Костюшкин 8 лет владел пончиковыми «Пышка да пудра» по разным городам страны, но предприятие закрылось.

Певцу Денису Кляверу 10 лет приносил доходы салон красоты для кошек и собак в Санкт-Петербурге, но в прошлом году он ушел из этого бизнеса.

Певец Лев Лещенко имеет долю «Мебельной фабрики Кольчугино» во Владимирской области. Также он один из владельцев предприятия по лесозаготовке ООО «Владимирский ЛПК». Еще артист вместе с продюсером Игорем Крутым вложился в бизнес по производству летательных аппаратов, включая космические.