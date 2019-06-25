Роскачество исследовало детское питание: чего бояться родителям

Всемирная организация здравоохранения постоянно напоминает, что для ребенка нет ничего лучше материнского молока. Об этом же говорят и педиатры. Но часто случается, что по тем или иным причинам мамы не могут кормить своего малыша и вынуждены перейти на искусственные смеси.

По данным НИИ детского питания, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, сегодня в стране на искусственном вскармливании находится 40% детей. Не представляют ли смеси потенциальной опасности для детей? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, эксперты Роскачества исследовали 21 торговую марку сухих смесей из Белоруссии (1), Германии (2), Дании (3), Ирландии (1), Испании (2), Нидерландов (4), Новой Зеландии (1), России (4), Финляндии (1), Швейцарии (1) и Эстонии (1).

Самая лучшая только одна

Смесям, как и другим товарам предъявляли не просто требования ГОСТ, но повышенные требования Роскачества. Им соответствовала только белорусская торговая марка «Беллакт оптимум 1».

Но это не означает, что другие смеси плохи.

По безопасности — никаких нарушений

По результатам исследования не было обнаружено превышений по показателям безопасности, а также не обнаружены ГМО.

Эксперты Роскачества проверили заменители грудного молока на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков. Результаты исследования показали, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка.

Проблемы — только в маркировке

Правда, выяснилось, что не всегда содержание витаминов и нутриентов совпадает с указанной на маркировке информацией. При этом большинство смесей укладываются в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка.

- И все же некорректная информация создает неудобство при выборе детского питания, – говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Так, смеси, где заявлено большее содержание кальция, или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми. Данная проблема может быть связана с методами «сухого» смешивания на производстве – такой способ изготовления не позволяет достичь однородности состава.

5 главных вопросов о детских смесях

1. Можно ли сравнить смеси с грудным молоком?

Все исследования однозначны: невозможно полностью воспроизвести состав грудного молока. Во-первых, его состав, баланс постоянно меняется в зависимости от здоровья ребенка, подстраиваясь под организм конкретного маленького человека. Меняется состав молока даже в зависимости от времени суток (например, на ночь «дают» пожирнее). И, разумеется, от возраста ребенка. Заменить на 100 процентов грудное молоко, увы, не может ни одна даже самая лучшая смесь.

Но каждый производитель смесей максимально старается приблизить состав к свойствам женского молока. Постоянно изучается метаболизм, пищеварение детей, баланс кислот, витаминов и нутриентов в молоке.

2. Почему молочный жир меняют на растительные масла?

- Для улучшения липидного обмена проводят частичную или полную замену молочного жира на растительные масла (кукурузное, пальмовое, рапсовое, соевое, кокосовое, подсолнечное), содержащие незаменимые для организма ребенка полиненасыщенные жирные кислоты, – уточняет начальник отдела НИИ детского питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Симоненко.

По данным исследования, массовая доля жира во всех исследуемых адаптируемых смесях соответствует предъявляемым требованиям. То есть жирность близка к материнскому.

3. Не опасно ли пальмовое масло в смесях?

Многие производителя, идя на поводу потребительских страхов, исключают пальмовое масло из состава детских смесей. На самом деле это не всегда хороший шаг.

– Основная незаменимая жирная кислота грудного женского молока – пальмитиновая, которая содержится в плодах масличной пальмы, - поясняет исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова. - А пальмовое масло примерно на 47% состоит из пальмитиновой кислоты. Детские молочные смеси изготавливаются максимально приближенными по составу к грудному молоку и пальмовое масло оказывается важным компонентом. Требования к показателям сырья, используемого в производстве детских молочных смесей, установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),

4. Зачем нужен таурин?

- Для здоровья младенца важно, чтобы смесь была сбалансирована по содержанию аминокислот, витаминов и минералов, которые являются обязательной составляющей женского молока, – отмечает начальник отдела НИИ детского питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Симоненко. - Особое внимание нужно обратить на наличие в составе таурина – незаменимой аминокислоты, необходимой для правильного развития детского организма.

Таурин – важный компонент женского молока, который влияет на формирование центральной нервной системы, зрения и головного мозга ребенка, усвоение минеральных веществ (магния, натрия, кальция), переваривание и усвоение жиров.

Исследование Роскачества показало, что в продукции всех торговых марок содержание таурина соответствует установленным требованиям.

5. И не навредит ли казеин?

Кроме этого, для адаптированных смесей, предназначенных для детей раннего возраста, производители проводят коррекцию количества белка в составе продукта.

По словам Елены Симоненко, соотношение сывороточных белков и казеина в смесях для детей от рождения до 6 месяцев должно составлять 60:40, для более старшего возраста – 50:50. При этом важно, чтобы казеиновые белки в молочной смеси были заменены на сывороточные, так как последние усваиваются намного быстрее.

Эксперты установили, что по количеству и соотношению белков ни в одном бренде нарушений выявлено не было.

НА ЗАМЕТКУ

Где не хватает витаминов и минералов

Любая адаптированная молочная смесь, согласно рекомендациям Комиссии Codex Alimentarius ФАО/ВОЗ, должна содержать как минимум 11 минеральных веществ и 15 витаминов.

По результатам исследования выяснилось, что в смесях Frisolac (Нидерланды) содержание кальция и магния в разведенной смеси ниже установленных норм. В продукции других торговых марок эксперты не обнаружили нарушений по содержанию минеральных веществ.

Уровень витаминов в адаптированных смесях должен быть выше, чем в женском молоке, в среднем на 15–20%, так как их усвояемость более низкая, чем из грудного молока. Проверка показала, что в продукции девяти торговых марок недостаточно витамина С: «Малыш истринский» (Россия), Bebi Premium (Дания), Frisolac Gold (Нидерланды), Frisolac (Нидерланды), Humana Expert (Германия), Nestogen (Россия), «Nutricia Малютка» (Россия), Nutrilon Premium (Ирландия), Similac (Дания).

Однако к нарушениям это отнести нельзя: по причине летучести сухих компонентов некорректно утверждать, что этот показатель оказался ниже по вине производителя. Его содержание могло уменьшиться в процессе хранения.

КСТАТИ

Меламиновый скандал нам не грозит

В 2008 году в Китае более 6 тысяч детей отравилось детским питанием, в котором содержание меламина в 500 раз превышало допустимую норму. Этот химикат активно используется в производстве пластмассы, лаков, мебели и т.д. Нередко загрязняет различные продукты питания, но в небольших концентрациях опасности не представляет.

Меламина ни в одной исследованной смеси, которая продается в России, найдено не было.

- По наиболее распространенной версии, причиной Китайского меламинового кризиса явилось намеренное добавление меламина в детское питание и молочные продукты, – поясняет Дмитрий Макаров, старший научный сотрудник ФГБУ ВГНКИ Россельхознадзора. – Это было сделано для того, чтобы повысить белковую ценность продуктов. Дело в том, что общепринятый метод определения белка не различает белок и меламин, видимо, поэтому производители надеялись, что их афера пройдет незаметно. Однако они не учли того факта, что в больших концентрациях меламин вызывает образование кристаллов в мочевыводящих путях, что приводит к нарушению работы почек.