Медицинские эксперты: электронные сигареты - троянский конь табачных компаний

ВЫ ИХ В ДВЕРЬ - ОНИ В ОКНО

Всемирная организация здравоохранения утверждает: сейчас на Земле курит 1 млрд людей. Это на 7% меньше, чем в было 2000 году. В России число взрослых курящих сократилось даже больше – на 10% за 10 лет. Сейчас у нас смолит примерно каждый третий.

Свою роль в отказе от курения сыграл принятый в 2013 году антитабачный закон. Он запретил дымить в общественных местах, рекламировать сигареты и ограничил места их продажи.

Табачным компаниям от этого одни убытки. Но они нашли, как выкрутиться. И начали продвигать альтернативу традиционным сигаретам – электронные системы нагревания табака.

В презентации устройства делается акцент на том, что табак нагревается только до 300°C. Тогда как в обычной сигарете он горит при температуре выше 600°C. В итоге пользователь девайса якобы получает меньше вредных веществ и сохраняет здоровье. К тому же, уверяют табачники, это прекрасный способ бросить курить.

Производитель презентовал свое детище в 2014 году. Так что пока научных исследований об этих сигаретах мало. А большая часть имеющихся проводилась самими табачными компаниями, что не позволяет говорить об их объективности.

Выводы же независимых экспертиз неутешительные.

Табачники утверждают, что при использовании электронной сигареты в организм человека поступает значительно меньше вредных веществ, чем при обычном курении. Но есть и другие данные.

- Некоторые последствия использования электронных гаджетов могут быть действительно менее выраженными, чем у сигарет. Но другие могут быть столь же негативными и даже хуже, – предупреждает профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стэнтон Гланц.

Американские ученые сравнили уровень содержания 113 химических веществ, обнаруженных в дыме электронной и обычных сигарет. Выяснилось, что концентрация 56 из них при использовании гаджета была выше!

Курильщики утешают себя тем, что электронные сигареты якобы наносят меньший вред здоровью.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще ставили эксперимент на крысах. После одного табачного электронного стика у грызунов возник такой же спазм сосудов, как после выкуривания обычной сигареты.

Американская медицинская ассоциация (JAMA) установила, что дым из нагревающего табак устройства содержит 84% никотина от того, что есть при курении обычных сигарет.

Швейцарский медицинский журнал Revue Médicale Suisse опровергает аргумент о том, что девайс менее вреден, потому что табак в этом устройстве не горит, а нагревается. Разница между неполным и полным сгоранием иногда бывает незначительной. В дыме от гаджета есть большинство вредных соединений, содержащихся в дыме обычных сигарет, просто иногда в более низкой концентрации.

Английский научный журнал Tobacco Control подтвердил неблагоприятное воздействие аэрозоля электронной сигареты на легкие. А ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско дополнили картину, сообщив, что фильтр внутри устройства, нагреваясь и плавясь, выделяет формальдегид циангидрин. Это вещество используют в производстве резины, оно токсично в любых концентрациях.

Так что нечему удивляться, когда читаешь в интернете жалобы пользователей табакокурительной системы на сильные головокружения, снижение иммунитета, боли в суставах.

ДЫМ С ОГНЕМ

Производители уверяют, что их гаджет помогает бросить курить. На самом же деле многие люди начинают использовать его параллельно с обычными сигаретами - там, где дымить по закону нельзя.

А еще электронный девайс нередко становится первой «затяжкой» для молодежи. Никогда не курившие молодые люди, попользовавшись модным никотиновым гаджетом, приобретают никотиновую зависимость и переходят на обычные сигареты. Почему? Потому что в системах нагревания табака есть никотин, а он всегда вызывает зависимость.

Из-за моды на электронные сигареты в антитабачное законодательство пришлось срочно вносить изменения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, аналогичная история наблюдается с другими электронными сигаретами, не использующими нагрев. Среди взрослых курящих американцев примерно 75 - 80% используют эти устройства вместе с обычными сигаретами. Американская Ассоциация по защите прав некурящих рассказывает об их популярности у молодежи. За несколько лет (с 2011 до 2015 год) среди старшеклассников число курящих электронные сигареты выросло на 900%.

Все это на руку табачникам. Они представляют свое детище как вещь модную и высокотехнологичную.

БУДЬ В КУРСЕ!

Эксперты по здравоохранению предупреждают: табаконагревательные девайсы – те же сигареты, только еще не изученные. Они не только не помогают людям побороть опасную привычку, но и могут ее вызвать.

Если не остановить популяризацию никотиновых гаджетов, не распространить на них антитабачный закон, троянский конь электронных сигарет будет открывать все больше дверей в наши дома.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже и так каждый год 8 млн людей на планете умирает от курения, еще 1 млн – от вторичного воздействия табачного дыма.

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