«А вдруг снова кризис»: В Центробанке не исключили, что нефть может упасть до $20 за баррель

Центробанк опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике. В нем описывается несколько возможных сценариев, что будет с российской экономикой в ближайшие годы. Всего их три: базовый, оптимистический и рисковый. Главный показатель в каждом - цена на нефть. И различаются прогнозы кардинально. Если в лучшем случае нас ждет $75 за баррель, то в худшем - всего $20.

Основа доклада - это базовый сценарий. То есть такое развитие событий кажется аналитикам ЦБ наиболее вероятным. По этому сценарию дела будут развиваться даже лучше, чем ожидалось три месяца назад. К примеру, цена на нефть в ближайшие два года будет колебаться в диапазоне $60 - 65 за баррель (это на пять долларов больше, чем раньше). Хотя в целом эксперты ждут, что она будет со временем снижаться. По их мнению, предложение будет постепенно превышать спрос.

Вообще очень многое будет зависеть от внешних факторов. Они могут повлиять как в плюс, так и в минус. Есть проблемы у крупных экспортеров - Венесуэлы и Ирана. Если они усугубятся, цена повысится. Члены ОПЕК могут не договориться об очередном сокращении добычи. Тогда цена понизится. В мировой экономике может начаться очередной кризис. Тогда цена упадет, а больше всего пострадают развивающиеся страны. Санкции против России могут усугубиться. Это отразится на нашем экономическом росте.

Отсюда и разные прогнозы. Оптимистический вариант развития событий предполагает, что цены на нефть вырастут до $75 за баррель. А самый негативный - рисковый сценарий - описывает почти нефтяной апокалипсис. Цены на пике кризиса могут опуститься до $20 за баррель, а потом зафиксироваться на $35, говорится в докладе ЦБ. Для сравнения, такого падения не было за последние 20 лет - с дефолта 1998 года. Локального минимума цена достигала в середине января 2016 года. Тогда за баррель давали $28. Но потом цена быстро выросла до $40.

«Как и прочие развивающиеся экономики, в рисковом сценарии российская экономика столкнется с ухудшением перспектив экономического роста, существенным ростом премии за страновой риск и увеличением оттока капитала. Дополнительным фактором, увеличивающим масштаб оттока капитала, станет предполагаемое в рисковом сценарии дальнейшее усиление геополитической напряженности. В то же время действие бюджетного правила будет сглаживать влияние ухудшения условий торговли на государственные финансы, экономику и валютный курс», - говорится в докладе ЦБ.

Главная проблема всех прогнозов - они не сбываются. Поэтому макроэкономисты в последние годы стали делать сразу несколько. Но это не гадание на кофейной гуще. Такое прогнозирование нужно для практических целей. Чтобы на каждый случай был готовый план действий. Упала нефть - действуем по антикризисному сценарию. Поднялась выше, чем ожидали, - открываем папочку с оптимистическим порядком действий. Нынешний российский бюджет сверстан исходя из цены на нефть в $40 за баррель. Все дополнительные доходы от экспорта «черного золота» (сейчас баррель стоит $65) идут в резервные фонды. В случае негативного сценария правительство раскупорит кубышку. Запаса прочности даже в случае нефтяного апокалипсиса нам хватит на два года.