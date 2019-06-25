Почему микроэлектроника стала «черной дырой» для российского бюджета

В ОЖИДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Ровно год прошел с того момента, когда президент Путин заявил о необходимости обеспечения технологического прорыва России. В 2019 году на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге он отметил, что России надо готовиться к первой технологической войне в наступающей цифровой эпохе.

Под воздействием государственной корпоративно-клановой системы профессионалы уходят из российского бизнеса, а на их место приходят люди, которые не способны обеспечить технологический прорыв.

Все, что умеют так называемые новые менеджеры, – это сливать активы в монструозные структуры, централизуя в своих интересах финансовые потоки.

Как следствие – падает уровень корпоративного управления, растет коррупция, в итоге все меньше отечественных разработок мы видим в конечном продукте.

ХРОНИКИ КРИЗИСА

В наиболее сложной ситуации оказывается отечественная электроника, без которой невозможно обеспечить технологический прорыв и развитие целых отраслей экономики.

Курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов и профильный министр защищали на форуме в Петербурге гордость Ростеха самолет Sukhoi Superjet 100, 80% деталей и систем которого, включая электронику, как раз зарубежного производства. Неужели российская электронная промышленность настолько плоха, что мы вынуждены полагаться на импорт?

Цифры говорят о том, что проблема действительно существует. В прошлом месяце Ассоциация поставщиков электронных компонентов сообщила о падении объема российского рынка электронных компонентов из-за снижения спроса со стороны на 5% к прошлому году. Годом ранее объем поставок сократился на 9%.

Причин такого падения спроса несколько.Во-первых, отсутствует здоровый протекционизм и желание развивать отечественную электронику. Предприятия ОПК предпочитают отдавать свои заказы за рубеж, ставя, тем самым, под удар не только отечественное производство, но и обороноспособность страны. В мае петербургский производитель и поставщик контрольно-измерительного оборудования для нужд Минобороны «Лентеплоприбор» объявил о ликвидации производства из-за убытков. Чаще всего правительство спокойно смотрит, как закрывается отечественное производство.

Во-вторых, бедственная ситуация не только на заводах, но и в НИИ, занимающихся разработками в сфере микроэлектроники. Критическая обстановка фиксируется в социальной сфере, среди работников и специалистов наукоемких производств. В конце мая коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (с 2014 года входит в «Ростех») направил письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на свое бедственное положение, в частности, на многомесячную задержку выплаты по зарплате.

Не лучше ситуация и на петербургском НИИ «Феррит-Домен», крупнейшем российском производителе магнитных материалов и приборов для военной радиоэлектроники с выручкой в 1 млрд рублей. В этом году он полностью лишился оборонных заказов. Сотрудников с мая перевели на пяти- и даже четырехчасовой рабочий день, начались увольнения.

ОБЕЩАНИЯМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Власти реагируют по старинке – укрупняют и переподчиняют. Весной был создан очередной полугосударственный «монстр» – совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система», которое объединило активы корпораций в области микроэлектроники и получило название ООО «Элемент». В его состав вошли крупные предприятия, большинство из которых прямо или косвенно завязаны на оборонку.

Структура АФК «Система» ЗАО «РТИ-Микроэлектроника» получила на одну акцию больше (50%+1), а СЕО предприятия назначен выходец из «Системы» Илья Иванцов. Но можно смело предположить, что «Ростех», конечно, перевесит, и мы получим очередную громоздкую структуру – скорее всего, неэффективную и бессмысленную.

По всей видимости, в нынешней реальности такие на вид простые решения не могут дать результат. Впрочем, кого это волнует? Ведь главное - это перевести скудеющие ручейки финансовых потоков в одно русло, контролируемое людьми, имеющими собственные интересы в дышащей на ладан российской электронной промышленности. Важно отметить: совет директоров «Элемента» возглавил не кто-нибудь, а вице-премьер Юрий Борисов, имеющий давние профессиональные и коммерческие интересы в сфере микроэлектроники.

Крупнейший российский холдинг «Росэлектроника» (входит в структуру «Ростеха») продолжает раздуваться – сейчас на его предприятиях работает больше 70 тысяч человек. Государственные инвестиции на импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе за последние годы выросли в десятки раз. Значительная часть этих средств идет именно на микроэлектронику, однако доля отечественных комплектующих не растет. Вся эта громоздкая система пока держится лишь на одних обещаниях. Зато каких!

В 2016 году тогдашний глава «Росэлектроники» Игорь Козлов заявлял, что в 2018 году компания представит свою версию iPhone стоимостью всего около $130. А к 2020 году обещал полностью заместить электронику из стран НАТО.

В 2014 году его предшественник Андрей Зверев обещал сделать космический спутник, собранный полностью из российских комплектующих, способный летать 15 лет. Где сейчас этот спутник, не знает никто. Зато вполне известно, где Андрей Зверев: вице-премьер Борисов не забыл старого друга и назначил своим помощником.

Интересно, что «Росэлектронику» сейчас возглавил другой Борисов – Александр, гендиректор НПП «Исток» им. А.И. Шокина». Этот самый «Исток» в нынешнем году должен был наладить производство СВЧ-приборов, необходимых для работы ГЛОНАССа. Однако ГЛОНАСС по-прежнему вынужден работать на иностранных комплектующих, которых в системе не менее 40%.

Отрасль микроэлектроники стала еще одной «черной дырой» для российского бюджета. Если раньше можно было как-то закрывать глаза на то, что отечественные оборонные системы работают на зарубежной электронике, то после введения санкций это уже невозможно. Государство тратит на импортозамещение в электронике огромные средства, а на выходе получается пшик. И все это при вице-премьере, для которого эта отрасль является родной. А может быть именно поэтому?

В любом случае пока президент Владимир Путин не примет жесткие кадровые решения по ряду отвечающих за промышленность и ОПК министров Правительства РФ не стоит ждать прорывов в сфере развития электроники.