В каком возрасте отдавать ребенка в спорт

Современные врачи очень озабочены сидячим образом жизни сегодняшних детей. Они бьют тревогу по этому поводу, и ведут активную пропаганду здорового образа жизни. Именно «сидячесть» приводит к ожирению, проблемам с мышлением, а если добавляется неправильное питание, то это прямой путь к хроническим заболеваниям уже в детском возрасте. А спортивная нагрузка, напротив, способствует оздоровлению организма и положительно влияет на физическое и психологическое развитие. Ну и закладывает хороший фундамент на будущее ребенка.

По словам главного специалиста-терапевта Министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, тридцатилетние наблюдения за здоровьем людей выявили твердую закономерность: дети, которые имели повышенный индекс массы тела (то есть в бытовом смысле были пухлыми или даже толстячками), к 40 - 45 годам имеют диагноз ожирение. А значит, и сопутствующие проблемы со здоровьем.

Любопытно, что сегодня школьникам для борьбы с гиподинамией стали давать те рекомендации, которыми когда-то стимулировали двагиться взрослых. Все эти: поднимайтесь по лестнице, а не в лифте, одну остановку до дома пройдите пешком и т.п. Однако, всего этого мало для полноценного развития ребенка. Ему обязательно нужен спорт по душе.

Но какой? И в каком возрасте отдавать малыша на занятия? В исследовании итальянских педиатров приводятся слеующие данные.

4 - 7 лет

Чем заниматься: плавание, бег, прыжки, танцы, дзюдо, фигурное катание.

- В первые годы жизни спортивная нагрузка у ребенка должна быть направлена на познание своего тела в пространстве, - советует педиатр, доктор Винченцо Стиле. - Лучше всего для этого подходит плавание, поскольку вода - естественная среда для ребенка.

В этом возрасте важно научиться управлять своим телом, настроить правильную координацию движений. Поэтому танцы тоже хороши. Обычно их выбирают девочки, а зря, ведь мальчикам это тоже полезно. Танец обеспечивает гармоничное мышечное развитие, улучшает ориентацию в пространстве и законченность движений.

Из единоборств наиболее подходящим для самых маленьких детей является базовое дзюдо. В этом возрасте там учат удерживать спину в правильном положении, работают с равновесием и положением таза, а также учат падать. Здесь же ребенок получает первые навыки социального общения, так как в малышовых группах все равны, все имеют одинаковую форму. Как и в случае с танцами для этой возрастной группы, базовое дзюдо это скорее, подготовительный курс. Технику, приемы начинают изучать позже, в 7 - 9 лет.

7 - 9 лет

Чем заниматься: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, водное поло, регби, гандбол, гимнастика, лыжи, езда на велосипеде, гребля, все единоборства.

- С 7 лет педиатры советуют отдать ребенка в командный вид спорта - футбол, волейбол и т.п. В них объединяется игра и командный дух.

Впрочем, ждать высоких достижений в этом возрасте бессмысленно. Лишь годам к 14-ти ребенок сможет понять: чтобы достичь хорошего результата, нужно уметь работать сплоченно всей командой.

Индивидуальные виды спорта бросать педиатры не советуют. Лучше заниматься параллельно тем и другим. Они тренирует в ребенке способность выдерживать длительные физические нагрузки, прилагать собственные усилия, преодолевать усталость, учат концентрации и развивают чувство ответственности.

9 - 14 лет

Стрельба, стрельба из лука, фехтование, теннис.

После 9 лет можно начинать заниматься по взрослому, то есть на результат. А также начать практиковать более специализированные дисциплины, которые требуют инструментов: фехтование, теннис или стрельба из лука.

Кроме того, если ребенок занимается Также важное замечание от итальянских педиатров - если ребенок давно занимается каким-то видом спорта, в котором задействована спина, например, танцы, плавание или художественная гимнастика, то в девять лет нужно заняться чем-то, что компенсирует нагрузки на спину: подкачать пресс и плечи, больше времени уделять плаванию на спине и т.п.

Пирамида важных делФото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

ЮНЕСКО выпустило хартию спортивных прав детей.

Родителям есть о чем призадуматься

1. Право веселиться и играть как ребенок.

2. Право заниматься спортом.

3. Право получать пользу от здоровой окружающей среды.

4. Право на достойное обращение.

5. Право на обучение и окружение квалифицированными специалистами.

6. Право тренироваться в своем собственном темпе.

7. Право соревноваться с детьми такого же уровня подготовки и имеющими такую же вероятность победы.

8. Право участвовать в соревнованиях, адекватных уровню подготовки.

9. Право заниматься спортом в полной безопасности.

10. Право на отдых.