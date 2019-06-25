Как изменятся цены на продукты из-за повышения «налога на фуры»

С 1 июля 2019 года повышаются расценки оплаты грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам (система «Платон»). Тариф вырастет с 1.90 до 2.04 рублей. Расценки «Платона» не меняли 3 года. Но теперь за 2,5 года грузоперевозчиков ждет еще две волны роста тарифов. С 1 февраля 2020 года ставка составит 2.20 за километр, а с 1 февраля 2021 года - 2.35, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Повышение тарифов «Платона» касается не только дальнобойщиков и транспортные компании, но и косвенно всех покупателей, потому что большая доля товаров повседневного спроса и продуктов перевозятся именно фурами.

Ждать ли роста цен в магазинах? Этот вопрос «Комсомолка» задала экспертам.

По словам главы межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Бориса Рыбака, расходы перевозчиков увеличатся на сотые доли процента, поскольку все траты на «Платон» укладываются в 4% их издержек.

- На нас с вами это никак не скажется, - уверен Рыбак. - После введения исходного тарифа 1,5 рубля проводили много исследований. Его повышение никак не сказывается на стоимости конечной продукции. «Платон» пытались представить катастрофой, но ее не произошло. Если цены повысятся, то виноват будет точно не «Платон». Вице-президент группы компаний «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова также считает, что рост будет совсем незначительный.

- Повышение чисто символическое и едва ощутимое. Себестоимость перевозки груза возрастет, но всего на 1-3%, - считает она. - В отличие от железнодорожных грузоперевозок, в автомобильных - очень высокая конкуренция, на этом рынке нужно выжить. Поэтому перекладывать на потребителей такие небольшие затраты никто не будет. Однако по прогнозу Давида Шамаева, директора по маркетингу логистической компании «Pony-Express», пересмотр тарифов все-таки произойдет.

- Кажется, что 14 копеек — это очень маленькая сумма. Но если умножить на километрах всех грузоперевозок по трассам - это достаточно много. Пока мы не прогнозируем серьезного повышения - 3%, максимум 5%. Но рост тарифов «Платона» может заставить клиентов переориентироваться на железную дорогу, где ниже себестоимость.

Напомним, систему сбора платы с большегрузных автомобилей ввели в ноябре 2015 года. Сегодня в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 млн грузовиков. За 4,5 года работы собрали 77 млрд руб. Деньги пошли на ремонт 2700 км дорог, восстановление и постройку более 30 мостов в 40 регионах страны. За счет средств «Платона» продолжается реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.