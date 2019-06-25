Возвращение России в ПАСЕ: ночные голосования, уличные протесты и грустный Ляшко

"ВЕРНУЛИ НЕ ЗА ДЕНЬГИ"

- России - нет! Санкции не снимать! Кто следующий после Украины и Грузии? - галдели во вторник у здания Совета Европы в Страсбурге украинские и грузинские пикетчики, вооружившись плакатиками с нашим триколором и свастикой.

Проходящие мимо европейские депутаты улыбались, не говоря уже о российских. Вопреки длившимся полночи попыткам Украины, Грузии и Британии (хотя даже премьер Тереза Мэй высказывалась "за") сорвать голосование по резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) наша делегация сюда все-таки вернулась с обещанным ей полным восстановлением полномочий. После пятилетнего бойкота и приостановки уплаты взносов из-за событий на Украине. Правда, ее полномочия можно оспорить, что потом и произошло. Но об этом чуть позже.

- Как вы сюда попали? Вас позвали из-за денег! - кричала нашим сенаторам и депутатам толпа украинских журналистов. Те улыбались и отвечали терпеливо и по кругу, как больным.

Петра Толстого и Леонида Слуцкого атакуют украинские журналисты.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Позвали не из-за денег. Здесь просто созрело понимание того, что без России никуда. А санкции не распространяются на участие в официальных мероприятиях. Я после попадания в эти списки бываю в Европе даже чаще, - огорошил их глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Отдайте Крым! Освободите украинских моряков! - кричали рядом вице-спикеру Госдумы и главе российской делегации Петру Толстому.

- Крымский вопрос мы обсуждать не собираемся - это российский регион, который никогда не вернется, - отрезал он. - Мы не будем отвечать на хамство и обсуждать судьбу людей, нарушивших границу. Это решит суд. И мы не собираемся выполнять ни одну резолюцию, которая была принята в наше отсутствие.

УКРАИНА - НА ВЫХОД

А неподалеку грустил небезызвестный украинский радикал, депутат Верховной Рады Олег Ляшко. Сидя на ступеньках лестницы, он обсуждал с коллегами, как быть дальше. Украинская делегация в ПАСЕ обиделась на Владимира Зеленского, проигнорировавшего ее просьбу помочь с советом. Так что дюжина депутатов осталась с "российской угрозой" один на один. Со ступенек доносилось: "Мюнхенский сговор" , "капитуляция перед агрессором", "давайте покинем зал".

Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко советуется с соратниками, как быть дальше.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Олег Валерьевич, так что решили делать? - сновала я за Ляшко по кулуарам.

- Мы покинем зал заседаний, нам нечего здесь делать. Потому что вчерашнее решение ПАСЕ - это унижение и капитуляция! - ответил он. Разумеется, на мове.

Олег Ляшко на удивление согласился поговорить с журналистом московской "Комсомолки".Фото: Елена ЧИНКОВА

- Может, лучше все-таки вести диалог с нами с помощью европейцев?

- Мы не против диалога. Но России для этого сначала нужно вывести свои войска из Донбасса и Крыма. Любая война заканчивается миром. Как говорил Черчилль, к миру есть две дороги: дорога поражения и дорога победы. Мы выбираем дорогу победы. Вчера было поражение, которое не остановит агрессора. Фактически ценой самоуничтожения ПАСЕ было принято решение о возвращении российской делегации.

- Тогда лучше вопрос о духовном. А что за распри происходят у вас внутри "Православной церкви Украины"?

- Обновление православной церкви (появление с подачи Порошенко и Константинополя новой раскольнической структуры. - Ред.) - это прекрасное событие, которое миллионы людей ждали, плакали и молились сотни лет. Если вы имеете в виду заявления некоторых архиереев о внутренней жизни церкви, то у нас свободная страна, церковь отделена от государства. Эти заявления не повлияют на становление независимой православной церкви.

- Да разве Филарет (лидер "Киевского патриархата", передумавший признавать томос об автокефалии. - Ред.) еще ее не развалил?

- Не думаю, что ему это удастся. Очень обидно, что Филарет, много сделавший для становления независимой украинской церкви, сегодня в силу возраста или по какой-то другой причине действует деструктивно.

Но народ и церковные иерархи его не поддержат...Знаете, почему я согласился с вами пообщаться? - спросил меня на прощание пан Ляшко. Надо сказать, я сама была удивлена. - Потому что я когда-то писал статьи в "Комсомольской правде".

- Ого! Так не пора ли нас тогда на Украине раздекоммунизировать?

- Можно, но сначала выведите войска с Донбасса.

В общем, круг замкнулся...

Ляшко побежал в зал, чтобы вскоре его покинуть вместе с остальными украинскими парламентариями. Вернутся они в среду, чтобы помешать избранию Леонида Слуцкого на должность зампреда ПАСЕ. Киевляне также попросили Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении их участия в работе ассамблеи. К этому моменту на страсбургские страсти отреагировал и их новоиспеченный президент.

- Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ. Пытался убедить Макрона и Меркель, что возвращение российской делегации возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе, - посетовал Зеленский.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Что же касается российских полномочий, то наши оппоненты их в тот же день оспорили. Поэтому теперь здесь предстоит еще одна схватка: 26 июня пройдет голосование по докладу по ограничению этих полномочий. Если вдруг их все-таки ограничат, делегация покинет Страсбург.

- Регламентный комитет должен в течение 24 часов рассмотреть обращение всех этих деструктивных сил, которые злобой дышат, и отметет все эти ненужности, которые в рамках ПАСЕ просто делают эту структуру местом не для обсуждения вопросов. Если все это будет урегулировано, то завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование, - сообщил новости из Страсбурга спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

- Речь идет о дипломатической победе Москвы, речь о победе здравого смысла, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед Советом Европы - он будет урегулирован, как только будет окончательная ясность с восстановлением наших прав. Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации, - пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров.