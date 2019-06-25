Советский вратарь отказался от долларов, а конькобежцы разделили мировой рекорд

Международный Олимпийский Комитет постановил провести Зимние олимпийские игры 2026-го года в Италии. Главное зимнее соревнование четырёхлетия пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Любопытно, что горный курорт Кортина д'Ампеццо принимает Олимпиаду уже второй раз. Впервые это случилось в 1956 году, когда на Зимних олимпийских играх дебютировали спортсмены Советского Союза. Вспомним, чем были знаменательны те Игры.

Технологический прорыв

VII зимние олимпийские игры стали первыми, с которых велись официальные телевизионные трансляции. Олимпиаду по телевизору могли посмотреть жители 22 стран мира.

Инфраструктура была на запредельном уровне для середины 50-х годов. В Италии не поскупились на подготовку к турниру. Большую часть затрат на себя взяли спонсоры - ещё одна уникальная особенность тех лет. Ранее все Олимпиады ложились бременем на государственные бюджеты разных стран.

Соревнования в Кортина д'Ампеццо стали первыми, на которых организаторы всерьёз задумались о логистике для болельщиков. Объекты старались строить на близком расстоянии друг от друга, чтобы зрители могли за день посмотреть несколько турниров по разным видам спорта.

Медаль призера Зимней олимпиады 1956 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телевидение до добра не довело

История с телевидением обернулась курьёзом. Если про церемонию открытия игр в Сочи чаще всего вспоминают нераскрывшееся кольцо, то с Кортина д'Ампеццо на века останется падение факелоносца. Легендарный конькобежец Гвидо Кароли катился по льду с факелом, но на его беду там же кто-то растянул телевизионный кабель. Только со второго раза Кароли донёс огонь и официально дал старт Олимпиаде.

Советский триумф

Сборная СССР впервые принимала участие в зимних Олимпийских играх. Советские атлеты имели возможность готовиться к турниру в Европе, в условиях близких к боевым. Высокогорные тренировки помогли спортсменам показать свои лучшие результаты. Советский Союз завоевал семь золотых медалей, три серебряные и шесть бронзовых.

Советские спортсмены на церемонии открытия Игр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уникальная история произошла у конькобежцев. Евгений Гришин и Юрий Михайлов получили два золота. Как такое могло произойти? Очень просто - финишировали в одно время с точностью до десятых секунды, но главное - их время было новым мировым рекордом для этой дистанции! Ещё никогда сразу два спортсмена не устанавливали мировой рекорд вместе.

Первую и последнюю олимпийскую медаль в истории нашего спорта завоевали советские горнолыжницы. Евгения Сидорова смогла занять третье место в гигантском слаломе. После этого, до распада Союза, медалей у российских горнолыжников не было.

Учителю Третьяка предложили 20 тысяч долларов

Советская сборная по хоккею уверенно завоевала золотые медали, обыграв в решающих матчах Канаду (2:0) и США (4:0). Канадцы не присылали на турнир профессионалов, за них играли представители любительского клуба.

Настоящей легендой стал советский вратарь Николай Пучков. Канадцы настолько были впечатлены его игрой, что осмелились предложить Пучкову остаться с ними и поехать в клуб АХЛ и даже озвучили сумму контракта - 20 тысяч долларов. Вратарь, естественно, отказался.

Легенда советского хоккея вратарь Николай Пучков. Фото cska-hockey.ru

После окончания карьеры Пучков подготовит себе достойную смену. На одном из турниров вратарь заметил перспективного юниора Владислава Третьяка…