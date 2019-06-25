2019-06-25T17:11:16+03:00
Спорт

Советский вратарь отказался от долларов, а конькобежцы разделили мировой рекорд

Какой была прошлая Олимпиада в Кортина д'Ампеццо
Георгий ШАКОВ
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Заливка льда перед соревнованиями конькобежцев, Кортина д'Ампеццо, Олимпиада 1956 года.Заливка льда перед соревнованиями конькобежцев, Кортина д'Ампеццо, Олимпиада 1956 года.Фото: EAST NEWS
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Международный Олимпийский Комитет постановил провести Зимние олимпийские игры 2026-го года в Италии. Главное зимнее соревнование четырёхлетия пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Любопытно, что горный курорт Кортина д'Ампеццо принимает Олимпиаду уже второй раз. Впервые это случилось в 1956 году, когда на Зимних олимпийских играх дебютировали спортсмены Советского Союза. Вспомним, чем были знаменательны те Игры.

Технологический прорыв

VII зимние олимпийские игры стали первыми, с которых велись официальные телевизионные трансляции. Олимпиаду по телевизору могли посмотреть жители 22 стран мира.

Инфраструктура была на запредельном уровне для середины 50-х годов. В Италии не поскупились на подготовку к турниру. Большую часть затрат на себя взяли спонсоры - ещё одна уникальная особенность тех лет. Ранее все Олимпиады ложились бременем на государственные бюджеты разных стран.

Соревнования в Кортина д'Ампеццо стали первыми, на которых организаторы всерьёз задумались о логистике для болельщиков. Объекты старались строить на близком расстоянии друг от друга, чтобы зрители могли за день посмотреть несколько турниров по разным видам спорта.

Медаль призера Зимней олимпиады 1956 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медаль призера Зимней олимпиады 1956 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телевидение до добра не довело

История с телевидением обернулась курьёзом. Если про церемонию открытия игр в Сочи чаще всего вспоминают нераскрывшееся кольцо, то с Кортина д'Ампеццо на века останется падение факелоносца. Легендарный конькобежец Гвидо Кароли катился по льду с факелом, но на его беду там же кто-то растянул телевизионный кабель. Только со второго раза Кароли донёс огонь и официально дал старт Олимпиаде.

Советский триумф

Сборная СССР впервые принимала участие в зимних Олимпийских играх. Советские атлеты имели возможность готовиться к турниру в Европе, в условиях близких к боевым. Высокогорные тренировки помогли спортсменам показать свои лучшие результаты. Советский Союз завоевал семь золотых медалей, три серебряные и шесть бронзовых.

Советские спортсмены на церемонии открытия Игр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советские спортсмены на церемонии открытия Игр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уникальная история произошла у конькобежцев. Евгений Гришин и Юрий Михайлов получили два золота. Как такое могло произойти? Очень просто - финишировали в одно время с точностью до десятых секунды, но главное - их время было новым мировым рекордом для этой дистанции! Ещё никогда сразу два спортсмена не устанавливали мировой рекорд вместе.

Первую и последнюю олимпийскую медаль в истории нашего спорта завоевали советские горнолыжницы. Евгения Сидорова смогла занять третье место в гигантском слаломе. После этого, до распада Союза, медалей у российских горнолыжников не было.

Учителю Третьяка предложили 20 тысяч долларов

Советская сборная по хоккею уверенно завоевала золотые медали, обыграв в решающих матчах Канаду (2:0) и США (4:0). Канадцы не присылали на турнир профессионалов, за них играли представители любительского клуба.

Настоящей легендой стал советский вратарь Николай Пучков. Канадцы настолько были впечатлены его игрой, что осмелились предложить Пучкову остаться с ними и поехать в клуб АХЛ и даже озвучили сумму контракта - 20 тысяч долларов. Вратарь, естественно, отказался.

Легенда советского хоккея вратарь Николай Пучков. Фото cska-hockey.ru

Легенда советского хоккея вратарь Николай Пучков. Фото cska-hockey.ru

После окончания карьеры Пучков подготовит себе достойную смену. На одном из турниров вратарь заметил перспективного юниора Владислава Третьяка…

ИСТОЧНИК KP.RU

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