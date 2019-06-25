2019-06-25T17:41:05+03:00
Общество

В отпуск с детьми: пошаговая инструкция

Как сделать путешествие комфортным
Алиса КАРАВАЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Дальняя поездка с малышами может быть весьма даже приятной, если подготовитесь заранее.

Вот лайфхаки от опытной мамы.

Детей у меня двое (5 и 9 лет). И еще пару лет назад к каждой поездке с ними я готовилась как к войне. Нервы, крики, истерики, заложенные уши в самолете - скорее бы это все пережить! Но чем больше мы путешествовали, тем проще становилось. Не только потому, что малышня подрастала - мы в семье выработали свой алгоритм действий для поездок.

С удовольствием ими делюсь!

1. Обговариваем план действий

Примерно за пару дней до отъезда дети меня начинают пытать: «А когда поедем - утром или вечером? А сколько часов лететь? А какая там погода?»

Обязательно заранее проговорить с ними весь алгоритм поездки. Во сколько ляжем спать накануне, когда именно поедем в аэропорт. Что там будем делать - поэтапно. Зайдем ли перекусить. Можно ли будет посмотреть на самолетики (конечно, можно!). Детям постарше можно подсунуть книжку, фильм или просто поговорить о том месте, куда собственно отправляетесь. Кто вас там ждет, где вы будете жить. И главное, какие ребенка там ждут открытия и удовольствия. Все это поможет избежать раздражающих вопросов собственно во время путешествия. Знание - сила.

2. Обязательно выспаться!

Есть такие родители, которые стараются детей перед перелетом как следует замучить. Чтобы в самолете отрубились. Если со взрослыми этот номер работает, с детьми, увы, вас ждет провал. Капризы и скандал по каждому пустяку.

Опыт подсказывает - постарайтесь выбирать комфортные по времени утренние рейсы. Дети вообще себя лучше чувствуют в первой половине дня, меньше капризничают. Постарайтесь, чтобы ребенок выспался дома. Да и сами постарайтесь.

Если вылет в ночь, опять-таки стоит обговорить это с ребенком - если, конечно, у вас не младенец. И попробовать его настроить: «Будет трудно, но ты держись! А мы тебе с папой какой-нибудь за терпение придумаем сюрприз».

У нас - срабатывает.

3. Время - с запасом

Дети все делают медленнее. И очень хорошо чувствуют настроение взрослых. Если вы начнете нервничать, подгонять их: ешь быстрее, иди быстрее, мы опаздываем - все, весь комфорт насмарку. Будете ругаться и бегать с выпученными глазами. Так что в аэропорт приезжаем с запасом: тогда на все хватит времени.

4. Перекус и воды побольше

В мире мало детей, которым приходится по вкусу самолетная еда. Да и давно подмечено: самый сильный аппетит у ребенка просыпается в очереди на регистрацию. Берем все самое любимое (заводского производства, конечно) и воды побольше. Если летите с детьми, запрет на пронос жидкости на борт, как правило, не работает. Разрешают взять бутылку. Дети тяжелее переносят сухой самолетный воздух и посадку - тут без воды никак.

5. Слава гаджетам, конфетам, фастфуду

Запомните - электронных игрушек много не бывает. И мультиков тоже. Обязательно зарядите под завязку все планшеты и телефоны. Кстати, в современных самолетах есть розетки, где можно подзарядить гаджеты. Так что возьмите зарядку в ручную кладь.

Если ребенку что-то нельзя, например, вы его ограничиваете в сладком или запрещаете фастфуд, перелет - самое время сделать послабления. Загляните в ресторан быстрого обслуживания (чтобы хватило времени - см. пункт 3). Выдайте в самолете чупа-чупс - от заложенности ушей как раз помогает и не подавится, конфета-то на палочке.

Конечно, все это вредно. Но мы же говорим о сэкономленных нервах, а не о пользе для здоровья!

6. Даже школьнику лучше взять сменную одежду

Ручная кладь превратится в баул - но полный комплект сменки взять надо. И мама почувствует полное удовлетворение, когда ребенок случайно выльет на себя, скажем, томатный сок. Предупреждая рыдания, достаем из сумки новую футболку и с улыбкой - «Я как предчувствовала!» - переодеваемся. Главное, еще пакет для грязного взять. Идиллия - и никаких скандалов.

7. Включите чувство юмора и расслабьтесь

На самом деле дети очень любят путешествовать. Несмотря на толпы вокруг, утомительное стояние в очередях и отсутствие возможности как следует побегать. Если ребенок точно знает, что в дороге его не будут ругать, а если надо - обнимут, прижмут, утешат и по голове погладят, каждую новую поездку будет ждать с нетерпением.

Как и его родители.

ВАЖНО!

По мнению детских врачей, совершать длительные и дальние поездки лучше все-таки после 2 лет. К этому возрасту иммунитет ребенка достаточно окреп, вам проще разобраться с питанием, а на акклиматизацию уходит гораздо меньше времени, чем у грудничка.

В любом случае, принимая решение о поездке, посетите своего педиатра. Уточните, все ли нужные прививки сделаны, нет ли противопоказаний к смене климата. Или других особенностей здоровья, которые нужно учитывать при выборе места отдыха или подборе транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины
Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ
Пособия на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
Школьную программу дополнят культурными нормативами
Президент Ирана уличил Белый дом в "умственной отсталости"
Россия и Мальдивы ввели безвизовый режим
Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ им. Чехова
Нацбанк Украины введет в оборот банкноты номиналом 1000 гривен
В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты
Экс-президента Армении Кочаряна вновь арестовали
Против юриста Андрея Портнова возбудили уголовное дело из-за его сообщений о преступлениях Порошенко
Илон Макс назвал старение основной проблемой человечества
Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину
Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка к встрече Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова