В отпуск с детьми: пошаговая инструкция

Дальняя поездка с малышами может быть весьма даже приятной, если подготовитесь заранее.

Вот лайфхаки от опытной мамы.

Детей у меня двое (5 и 9 лет). И еще пару лет назад к каждой поездке с ними я готовилась как к войне. Нервы, крики, истерики, заложенные уши в самолете - скорее бы это все пережить! Но чем больше мы путешествовали, тем проще становилось. Не только потому, что малышня подрастала - мы в семье выработали свой алгоритм действий для поездок.

С удовольствием ими делюсь!

1. Обговариваем план действий

Примерно за пару дней до отъезда дети меня начинают пытать: «А когда поедем - утром или вечером? А сколько часов лететь? А какая там погода?»

Обязательно заранее проговорить с ними весь алгоритм поездки. Во сколько ляжем спать накануне, когда именно поедем в аэропорт. Что там будем делать - поэтапно. Зайдем ли перекусить. Можно ли будет посмотреть на самолетики (конечно, можно!). Детям постарше можно подсунуть книжку, фильм или просто поговорить о том месте, куда собственно отправляетесь. Кто вас там ждет, где вы будете жить. И главное, какие ребенка там ждут открытия и удовольствия. Все это поможет избежать раздражающих вопросов собственно во время путешествия. Знание - сила.

2. Обязательно выспаться!

Есть такие родители, которые стараются детей перед перелетом как следует замучить. Чтобы в самолете отрубились. Если со взрослыми этот номер работает, с детьми, увы, вас ждет провал. Капризы и скандал по каждому пустяку.

Опыт подсказывает - постарайтесь выбирать комфортные по времени утренние рейсы. Дети вообще себя лучше чувствуют в первой половине дня, меньше капризничают. Постарайтесь, чтобы ребенок выспался дома. Да и сами постарайтесь.

Если вылет в ночь, опять-таки стоит обговорить это с ребенком - если, конечно, у вас не младенец. И попробовать его настроить: «Будет трудно, но ты держись! А мы тебе с папой какой-нибудь за терпение придумаем сюрприз».

У нас - срабатывает.

3. Время - с запасом

Дети все делают медленнее. И очень хорошо чувствуют настроение взрослых. Если вы начнете нервничать, подгонять их: ешь быстрее, иди быстрее, мы опаздываем - все, весь комфорт насмарку. Будете ругаться и бегать с выпученными глазами. Так что в аэропорт приезжаем с запасом: тогда на все хватит времени.

4. Перекус и воды побольше

В мире мало детей, которым приходится по вкусу самолетная еда. Да и давно подмечено: самый сильный аппетит у ребенка просыпается в очереди на регистрацию. Берем все самое любимое (заводского производства, конечно) и воды побольше. Если летите с детьми, запрет на пронос жидкости на борт, как правило, не работает. Разрешают взять бутылку. Дети тяжелее переносят сухой самолетный воздух и посадку - тут без воды никак.

5. Слава гаджетам, конфетам, фастфуду

Запомните - электронных игрушек много не бывает. И мультиков тоже. Обязательно зарядите под завязку все планшеты и телефоны. Кстати, в современных самолетах есть розетки, где можно подзарядить гаджеты. Так что возьмите зарядку в ручную кладь.

Если ребенку что-то нельзя, например, вы его ограничиваете в сладком или запрещаете фастфуд, перелет - самое время сделать послабления. Загляните в ресторан быстрого обслуживания (чтобы хватило времени - см. пункт 3). Выдайте в самолете чупа-чупс - от заложенности ушей как раз помогает и не подавится, конфета-то на палочке.

Конечно, все это вредно. Но мы же говорим о сэкономленных нервах, а не о пользе для здоровья!

6. Даже школьнику лучше взять сменную одежду

Ручная кладь превратится в баул - но полный комплект сменки взять надо. И мама почувствует полное удовлетворение, когда ребенок случайно выльет на себя, скажем, томатный сок. Предупреждая рыдания, достаем из сумки новую футболку и с улыбкой - «Я как предчувствовала!» - переодеваемся. Главное, еще пакет для грязного взять. Идиллия - и никаких скандалов.

7. Включите чувство юмора и расслабьтесь

На самом деле дети очень любят путешествовать. Несмотря на толпы вокруг, утомительное стояние в очередях и отсутствие возможности как следует побегать. Если ребенок точно знает, что в дороге его не будут ругать, а если надо - обнимут, прижмут, утешат и по голове погладят, каждую новую поездку будет ждать с нетерпением.

Как и его родители.

ВАЖНО!

По мнению детских врачей, совершать длительные и дальние поездки лучше все-таки после 2 лет. К этому возрасту иммунитет ребенка достаточно окреп, вам проще разобраться с питанием, а на акклиматизацию уходит гораздо меньше времени, чем у грудничка.

В любом случае, принимая решение о поездке, посетите своего педиатра. Уточните, все ли нужные прививки сделаны, нет ли противопоказаний к смене климата. Или других особенностей здоровья, которые нужно учитывать при выборе места отдыха или подборе транспорта.