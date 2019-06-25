Два процента лидеров диктуют, о чем будут ломаться копья во всем интернете

Долгое время считалось, что многие беды общества связаны с тем, что люди не знают правды. Поэтому, когда появился Интернет, с помощью которого информация распространяется по миру мгновенно, романтики предвещали скорое наступление очередного светлого будущего, потому что человечество прозреет и не будет делать плохо. На практике оказалось, что не все так однозначно. Может, говорить правду действительно легко и приятно, как считал персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Но, во-первых, знать ее приятно далеко не всегда. А во-вторых, у каждого вдруг обнаружилась своя собственная правда. И пространство интернета превратилось в поле для всевозможных манипуляций с фактами, мнениями и знаниями (как это происходит см. КСТАТИ). Каким образом распространяются убеждения во всемирной паутине? Ученые Института проблем управления РАН с помощью математических моделей занялись исследованием вопросов влияния и влиятельности в социальных сетях. Мы поговорили с одним из авторов исследования доктором физико-математических наук Александром Чхартишвили.

Читают тех, кто пишет приятное

- Александр Гедеванович, насколько сильно социальные сети изменили нашу жизнь?

- Я бы не говорил, что свершилась революция. Потому что социальные сети существовали всегда. Просто раньше подростки сидели в подъездах с гитарами и болтали, сегодня они тоже самое делают ВКонтакте. Общение стало удобнее. Легче искать единомышленников. Но представление о том, что пришли социальные сети и мы получили мир без границ, оказалось обманчивым. Социологи выяснили: люди склонны потреблять ту информацию, которая им нравится. Читают преимущественно единомышленников, мало интересуются другими точками зрения. Часто они оказываются в информационном пузыре, где слышат только эхо собственных мыслей. Хотя суммарное воздействие соцсетей все же расширяет информированность пользователей.

Доктор физико-математических наук Александр Чхартишвили.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что нового вы узнали о влиянии на людей через социальные сети?

- Мы знали, что есть разница в том, сколько «весит» пост рядового пользователя и известного блогера, но не представляли, что разрыв может быть таким огромным. Наша математическая модель показала, что 2 процента учетных записей в сети имеют 98 процентов влияния. Иными словами 2 процента активных пользователей формируют повестку в соцсетях. А 98 процентов владельцев аккаунтов, которые пишут мало и ведут себя пассивно, практически ни на что не влияют, хотя могут сидеть в сети хоть целый день. Поэтому если мы хотим понять состояние умов, достаточно отслеживать настроение лидеров общественного мнения. А остальные все равно подстраиваются под них.

Забраться на броневичок может каждый

- Можно ли оценить степень влияния блогеров на публику?

- Это сложно оценить количественно. Но уже ясно, что интернет существенно повлияет на социально-политические процессы уже в ближайшем будущем, когда подрастет молодое поколение, которое привыкло потреблять информацию из социальных сетей.

- Каким образом?

- Человек, который через 30 лет станет политиком, сейчас сидит ВКонтакте. И все, что он с самого детства писал, лайкал и постил - все можно будет поднять и посмотреть. Это меняет ситуацию в сторону большей прозрачности. Мы будем знать друг о друге гораздо больше. Кроме того, соцсети это гигантский социальный лифт, которые дают возможность талантливым людям реализоваться самим. Допустим, вы решили вырастить блогера и вложили в его раскрутку деньги. Конечно, таким путем можно добиться определенного успеха. Но острый на язык, энергичный самородок легко уделает вашего фаворита. Почему? Есть анекдот, что для пропаганды немецкой культуры и немецкого языка группа «Рамштайн» сделала больше, чем Институт Гете, который был создан в Германии именно с этой целью. Потому что «Рамштайн» слышали все, а Институт Гете знают гораздо меньше.

- Образно говоря, раньше, чтобы тебя услышали, надо было выступить с броневика на Финляндском вокзале. А теперь такой броневичок установлен на страничке каждого пользователя?

- Да, надо только знать, что сказать и в какой момент.

Тотальный контроль по-китайски

- Соцсети могут улучшить человеческую породу? В свое время свой вклад в смягчение нравов внесла религия, поскольку люди оглядывались на Бога, который все видит. Теперь активность в соцсети предполагает необходимость отвечать за все слова и поступки уже здесь, а не в загробной жизни. Значит, люди станут более ответственны?

- У меня на этот счет совершенно четкое мнение: интернет и соцсети это технологическое новшество. На такие изобретения нельзя смотреть с точки зрения добра или зла. Появление автомобиля это благо или нет? С одной стороны это скорость и удобство передвижения. А с другой стороны на дорогах ежегодно гибнет больше людей, чем во время локальных военных конфликтов. Технология это не добро и не зло - это инструмент. Важно в чьи руки он попал. Например, в Китае с помощью цифровых технологий проводится эксперимент по тотальному контролю над людьми. Китайцы вводят систему социального рейтинга. Хорошо себя ведешь с точки зрения властей - тебе начисляются баллы, за провинности они снимаются. Если у тебя низкий рейтинг, тебе могут запретить работу в госучреждениях, отказать в кредите, в социальном обеспечении и так далее в духе Оруэлла. В Поднебесной материализуют тайные страхи западного общества, которое в ужасе от того, что современные технологии можно использовать для установления тоталитарного общества.

- Ну так, может, это сделает общество, пусть и контролируемым, но более честным?

- У обществ, где все модерируется и контролируется, большие проблемы с обратной связью. Государство не понимает, где у него болевые точки. Если за «неправильные» посты сажать, люди не станут думать по-другому. Они просто начнут осторожней себя вести. Если бы недовольство было явным, его можно было бы проанализировать и сделать выводы. А при тотальном контроле оно просто будет скрыто. Не уверен, что это хорошо.

Интернет существенно повлияет на социально-политические процессы уже в ближайшем будущем, когда подрастет молодое поколение, которое привыкло потреблять информацию из социальных сетей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индекс поляризации

- В свое время меня поразила история, когда родители американской школьницы подняли скандал в одной из торговых сетей из-за того что их несовершеннолетней дочери прислали купон со скидкой на товары для беременных. Алгоритм, разработанный аналитиками, по активности девушки в интернете вычислил, что она ждет ребенка. Потом выяснилось, что алгоритм оказался прав, и родителям пришлось извиняться...

- В социальных сетях идет жизнь людей и там можно изучать все, что угодно. Сейчас мы занимаемся попыткой исследовать идейно-политические взгляды пользователей ВКонтакте на основании подписок. Есть знаковые аккаунты, которые можно классифицировать, как провластные и оппозиционные. Представьте отрезок, от 0 до 1, где 0 - максимальная оппозиционность, а 1 - максимальная провластность. Глядя на что люди подписаны, можно довольно точно выявить в какой точке на этой шкале находится пользователь. А дальше можно смотреть, как настроения меняются в динамике. Таким способом можно измерять поляризацию общества. Если все пользователи собрались в одной точке - поляризация равна нулю, общество ощущает единство. А максимальная поляризация, это когда половина пользователей с одной стороны, а половина с другой. За последний год мы трижды делали такие измерения. Они показали, что индекс поляризации стал немного возрастать.

КСТАТИ

Как люди прогибаются под изменчивый мир

Американский психолог Соломон Аш провел ряд экспериментов, чтобы узнать, насколько люди способны изменять свое мнение под влиянием большинства.

Чтобы испытуемые не догадывались о сути эксперимента, он объяснял студентам, что проводит опыты по проверке зрения. Перед добровольцем стояла простая задача: ему демонстрировались две карточки. На одной был изображен один отрезок длиной 20 см. На второй были нарисованы 3 отрезка: один - точно такой же длины, второй явно короче (15 см), а третий явно длинней (25 см). Надо была указать на отрезки одинаковой длины.

Казалось бы все очевидно. Но перед испытуемым отвечали «подсадные утки» (в каждой группе был 1 испытуемый и 7 подставных). Каждый из семи «провокаторов» вставал и уверенно давал неверный ответ. Реальный участник эксперимента, отвечая последним, испытывал сильнейший дискомфорт: ему надо было идти против мнения большинства! В итоге 75% испытуемых, хотя бы один раз дрогнули и подчинились мнению большинства. А в общей сложности доля ошибочных ответов составила 37 процентов. Так работает конформизм в больших группах.