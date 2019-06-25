2019-06-25T18:18:29+03:00
Происшествия

В Морозовской детской больнице практикантка ударила двухлетнего сироту

Шокирующее видео изучают следователи [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Кадры из скандального видео, на котором медсестра сначала замахивается на малыша, а затем привязывает его к кровати.Кадры из скандального видео, на котором медсестра сначала замахивается на малыша, а затем привязывает его к кровати.
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Видео, сделанное на днях в Морозовской детской больнице, взорвало соцсети. На кадрах молодая девушка в белом халате входит в палату и со всего размаху ударяет двухлетнего малыша. Ребенок плачет, но медика уже не остановить. Она пытается привязать кроху к кровати. По словам очевидцев, ребенок был в особой палате для детей-сирот и заступиться за него было некому.

- С целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Свою проверку проводят и в департаменте здравоохранения Москвы. Оказалось, что подозреваемая - студентка-практикантка.

- По информации главного врача Морозовской больницы, на видео, которое распространяется в сети, запечатлена студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской ДГКБ. Студентка не является сотрудником Морозовской больницы, - сообщили "КП" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. - Со своей стороны, больница незамедлительно проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где она проходила обучение, и полицию.

В зависимости от степени вредя здоровью, будет принято решение о квалификации преступления.

В Морозовской детской больнице практикантка ударила двухлетнего сироту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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