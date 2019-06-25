Лариса Гузеева живет отдельно от мужа

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров празднуют 20-летие совместной жизни. В этом году у пары - фарфоровая свадьба. Как известно, у Ларисы Андреевны крутой нрав - Гузеева и сама не скрывает, что характер у нее сложный. Общая дочь пары Ольга сейчас занята личной жизнью - у 19-летней студентки появился ухажер, но она до сих пор живет в отчем доме в Куркино. При этом Гузеева и Бухаров еще пару лет назад обеспечили наследницу квартирой в центре Москвы.

Многие коллеги Ларисы Гузеевой удивляются, что ей удалось сохранить брак с таким идеальным мужем. Мы решили узнать, как обстоят дела на самом деле.

«На майские праздники Лариса работала - снималась в Москве, а Игорь ездил отдыхать. Потом она на свой юбилей укатила путешествовать по Европе, а он работал. Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в «острые моменты» разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет. Оба много работают, хорошо зарабатывают. У семьи есть дом в Куркино, квартира в Москве. Что касается характеров, то Лариса эмоциональная, Игорь отходчивый. Но надо отдать должное - она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!», - рассказала нам коллега Ларисы Гузеевой.

Другими словами, Гузеева и супруг практикуют «гостевой брак» - на пару дней могут разъезжаться и проводить время отдельно друг друга. Это происходит в сложные моменты семейной жизни - недавно как раз случился такой период. Рабочих дел у супругов хватает - график плотный, поэтому перерывы (поездки и отдых) просто необходимы.

Лариса Гузеева всегда гордилась супругом: рассказывала, что он обладает энциклопедическими знаниями - умный, начитанный, эрудированный и скромный, поэтому в компании артистка всегда просит мужа высказаться на тему дискуссии. Игорь Бухаров - не пьет и не курит, и у Ларисы Гузеевой давно не осталось ни одной вредной привычки, артистка даже после съемок успевает готовить ужин и поддерживать чистоту и порядок в доме. На кухню Гузеева посторонних не пускает, поэтому домработницы в семье нет.

5 «крылатых фраз» Ларисы Гузеевой о семейной жизни из программы «Давай поженимся!»

1. Счастье - это состояние длительное, все остальное - оргазм.

2. Бывает такая любовь, что лучше заменить расстрелом.

3. Если грядку копать не будете, то он вас на этой грядке и закопает.

4. Хватит привередничать! Довыбираетесь: придете в 70 лет сюда. С клюшкой!

5. Когда любят по-настоящему, тогда любят и размер вашей задницы, и