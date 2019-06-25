Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев: «На рынке авиаперевозок в России возник демпинг из-за переизбытка самолетов»

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок России. По словам главы крупнейшей отечественной авиакомпании, в отрасли возник демпинг из-за переизбытка самолетов.

- К сожалению, в целом рынок авиаперевозок в России сегодня имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12% — что вызывает определенный демпинг предложения на рынке, - рассказал Виталий Савельев на годовом собрании акционеров «Аэрофлота» 25 июня. - Соответственно, пассажиропоток авиакомпаний растет, а вот рентабельность оставляет желать лучшего.

С 2017 года к авиапарку «Аэрофлота» добавился 41 самолет. «Это довольно много», - считает Савельев. Сейчас парк группы «Аэрофлот» (в нее, помимо флагманского авиаперевозчика, входят дочерние компании «Победа», «Россия» и «Аврора») насчитывает 336 воздушных судна. Из них 253 самолета совершают рейсы флагманской компании «Аэрофлот». Увеличение воздушного флота во многом связано с введением против России западных санкций.

- Это можно объяснить тем, что «Аэрофлот», как и все авиакомпании, когда произошло введение санкций против РФ, мы ремаркетировали флот, - рассказал Виталий Савельев. - То есть мы не могли отказаться от тех самолетов, которые были заказаны, но мы смогли перенести их поставку на более поздний срок. И вот они начинают подходить, поэтому мы получили 41 дополнительное воздушное судно.