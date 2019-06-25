Буры из ЮАР готовы поднять умирающую русскую деревню

- Не похоже, что они из Африки. Там же негры, а эти - белые.

В Ивановской области деревенские жители выражений не выбирают.

Только наша «Газель» влетает в очередную село, взметая клубы пыли, как на покосившиеся крылечки неспешно выбираются аборигены. На разведку.

- Что они у нас забыли?! - изумленно шамкают пенсионерки, разглядывая с интересом гостей - бурскую семью Руссо. Андреа, его жена Джанин и трое их детей ищут в России лучшей жизни, точно как и их предки пару столетий назад жаждали обрести новую родину на юге Африки. Но в нынешней ЮАР-мачехе им ни добра, ни надежды не светит. А в России-матушке?

КРЕПОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ

Пока в ЮАР был режим апартеида (раздельного существования белых и черных), экономика хоть как-то работала. А в начале 90-х к власти пришло черное большинство. И начался ад - на буров объявили охоту.

- Только ни слова о геноциде, - просит меня другой потомственный бур - Йоханн дю Туа. Нашу страну полюбил благодаря русской жене, поэтому просит, чтобы все его звали Ваней Вахрушевым (по фамилии супруги). - Нас действительно уничтожают. Только за май совершено более 40 нападений на наши фермы. Ежемесячно убивают десятки белых фермеров. Но на этом наши беды не заканчиваются.

- А есть и другие проблемы? - спрашиваю бура, пока наша «Газель» скачет по ухабистым дорогам Ивановщины.

- Пятилетняя засуха, расовая дискриминация. Миллион буров уже перебрался в Австралию, Канаду, Европу. Сейчас думают о переезде еще полтора миллиона. Россия для них - последний оплот традиционных ценностей. Мы хотим быть уверены, что мальчик вырастет мужчиной, а девочка - женщиной. Что они создадут нормальную семью.

Йоханн и его друзья грезят переселением буров в Россию уже давно. Но легально въехать в РФ африканеры могут лишь на 90 дней, отведенных туристу. И все же - присматриваются. Изучить полузаброшенные деревни Ивановской области бурам предложил московский бизнесмен Дмитрий Балковский. Он и везет бурскую делегацию от деревни к деревне.

ГАЗА НЕТ, МЕДПУНКТА - ТОЖЕ

Деревня Савино затерялась в 80 км от Иваново. Из 29 зарегистрированных жителей реально живут 12. Больше половины домов либо заброшены, либо принадлежат дачникам, которые здесь только летом.

Буров встречают взволнованные районные чиновники.

Районные чиновники встречали заморских гостей при параде. Местные жители особо не стремились пообщаться с бурами.Фото: Мария БЕРК

- У нас иностранцы землю купить не могут, - сразу предупреждает глава сельскохозяйственного отдела Евгений Ермолаев. - Были у нас тут американцы, так искали им местных, на чье имя гектары арендовать.

Дамы из администрации поглядывают на нас с опаской, покачиваются на каблуках, проваливаясь по самые пятки в размытую дождями землю.

- Новоусадебское сельское поселение большое, 39 тысяч гектаров, - нервно чеканит его глава Ирина Васина. - Есть клубы, библиотеки, пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Заслышав о врачах, Андреа просить показать, где работают коллеги. Ведь он - дипломированный доктор, правда, специализируется на альтернативной медицине. Чиновники переглядываются.

- А вам зачем? - взволнованно спрашивают чиновники. - Скорая сюда приезжает. Больница рядом, в 25 километрах.

Местная жительница Ирина Александровна, вышедшая поглядеть на гостей, лишь хмыкает:

- Чем они тут заниматься-то будут? Ни магазина, ни медпункта. Газа и того нет.

Жительница деревни Савино Ирина Александровна убеждала буров, что жизнь в русской деревне - далеко не сахарФото: Мария БЕРК

- Газа нет, - соглашаются чиновники. И вновь, словно по учебнику, выдают: - Но надо понимать, Российская Федерация следит за бюджетом. Пока нерентабельно вкладывать деньги в газоснабжение, так как в Ивановской области много пустующих деревень.

«РАЗВЕДЕМ УЛИТОК!»

- Ты заметил, почва идеальна для выращивания спаржи и пищевых улиток, - говорит Йоханн по дороге в следующую деревню.

- У меня идея получше. Можно организовать свиноферму и выращивать хрюшек на Рождество, - подхватывает Андреа.

Планы на Россию у буров грандиозные. 5 тысяч африканеров сидят на чемоданах и ждут отмашки, чтобы купить билет в один конец.

- Первыми готовы переехать 200 семей, - по-дирижерски размахивает руками рыжебородый Андреа. - Но мы не станем жить анклавом, как китайцы или арабы, хотим ассимилироваться. С нашими технологиями мы можем поднять сельское хозяйство в России.

- Стоп-стоп, - вмешиваюсь я. - Российское миграционное законодательство едино для всех. Никто не станет делать поблажки для буров и ради них упрощать выдачу гражданства или разрешения на временное проживание.

Семья Руссо и их друг - московский предприниматель Дмитрий Балковский инспектируют полузаброшенные деревни Ивановщины.Фото: Мария БЕРК

- С этими ребятами мы прогнем нашу систему, - убеждает меня Дмитрий Балковский. - Я давно слежу за мировым рынком и могу сказать: грядет новый экономический кризис. Безработные офисные клерки, как и приверженцы традиционных ценностей со всего мира, потянутся в русскую деревню. За ней будущее.

«НАШИ ДЕТИ УЖЕ РУССКИЕ»

Ночуют буры в деревенском доме недалеко от Палеха. Ужинают окрошкой и селедкой. Накатив, заядлые курильщики Андреа и Джанин выходят босиком смолить на крыльцо. Увязываюсь следом, напялив всю одежду, какую была с собой. Июнь, а ночи в средней полосе России холодные.

- Все хорошо в ваших деревнях, но зимой совершенно нечем заняться, - переживает Андреа. - Тут зима настоящая, с морозами и снегом. Здесь в одиночестве жить нельзя, только общиной. И непременно, чтобы деревня живая была. Мы хотим поддерживать ментальную связь с русскими.

Все в русской деревне было для буров в новинку. Даже колодец. Африканеры были очень удивлены, узнав, что в России не принято выливать воду из ведра обратно в колодец.Фото: Мария БЕРК

- Вы идеализируете Россию, - не выдерживаю я. - Столкнетесь с нашей бюрократией, медициной - взвоете!

- В Европе препон намного больше, а пахотной земли меньше, - парирует Джанин. - Условия для выхода на рынок жесткие, конкуренция. Чтобы начать бизнес, нужен капитал. А в России не так. Здесь даже в деревню скорая помощь может приехать, а к нашему старшему сыну в Дублине, когда он сломал ключицу, врачи два часа ехали.

Я смеюсь. Спорить с бурами, у которых сложился идеальный образ новой родины, бесполезно. А может, переедут и сами все поймут?

- Посмотри на наших детей, - продолжает женщина. - Они говорят по-русски, выучили язык сами, пока смотрели мультфильм «Маша и медведь». Мы с Андреа ни черта не понимаем по-русски, а наши дети между собой говорят только на нем. Когда мы путешествуем по России, они - наши переводчики. Мы - русские! Мы чувствуем ментальную связь с этой страной.

«90 ДНЕЙ - И ДОМОЙ!»

На следующий день - деревня Белоусиха. Граница с Нижегородской областью.

- Из Африки? Ой, шутите, - не верит подслеповатая баба Катя, завидев буров. Но английская речь быстро ее переубеждает. - Ну если люди хорошие, то пущай переезжают. Только ничего у нас нет, всего 8 человек осталось.

Баба Катя, пенсионерка из полузаброшенной деревни Белоусиха, угостила буров сушенной рыбкой.Фото: Мария БЕРК

Чтобы задобрить буров, баба Катя угощает их сушенной рыбкой. А африканеры даже не знают как к этому «деликатесу» подступиться.

- Есть дома на поселковом учете, - рассказывает помощник главы сельского поселения Руслан, ведя нас мимо заколоченных теремов с резными наличниками. - Администрация держит их на случай, если врача пришлют из города или учителя. Думаю, их могут сдать вашим бурам. Если покупать дом, то лучше у собственников. За 50-80 тысяч можно сторговаться. Всем домам требуется капитальный ремонт. А по-хорошему, их лучше снести и построить заново.

Бурской семье Руссо очень приглянулась деревушка на берегу реки Ёлнать, где живет всего один человек.Фото: Мария БЕРК

- Тысяч за 200 продам, - откликается местный мужик Семен, услышав, что объявились иностранные покупатели. - Только документов на дом нет, сгорели... Что, коммуной хотите? Тогда не продам. У нас тут своя коммуна. Вон, два года назад киргизы приехали целой оравой. Прописались и исчезли...

Житель деревни Варушево Семен согласился продать семье буров дом за 200 тысяч рублей. Правда, документы на жилье сгорели...Фото: Мария БЕРК

БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ?

По завершению нашей деревенской экспедиции буры решают остаться на 10 дней в Палехе. Глядя, как у них загораются глаза при виде полузаброшенных русских деревень, мне хочется крикнуть им: «Бегите, глупцы!». Но Руссо стоят на своем:

- Остальные как хотят, а мы в Россию точно переедем и останемся жить.

Классический пример деревенского заброшенного дома в Ивановской области.Фото: Мария БЕРК

Правда, их радостный настрой сбивают в отделении полиции в Палехе.

- Никакого «останемся», - отрезает дама в форме, регистрируя буров. - 90 дней и домой!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Власова, вице-президент фонда «Миграция XXI век»:

- Несколько лет назад был принят закон, по которому гражданство России могут получить иностранцы, вкладывающие в нашу страну инвестиции. Их бизнес должен оцениваться не менее чем в 100 млн рублей. А если речь идет, например, о фермерах, то ежегодная выручка должна равняться 10 млн рублей. При этом иностранец обязан отказаться от своего гражданства. Но для многих бизнесменов из США или Европы отказ от своего гражданства неприемлем. Если буры готовы пойти на такой шаг, то других проблем не будет.

Если рассматривать другие варианты, то по программе госпереселения буры перебраться в Россию не могут, потому что они не наши соотечественники. Разрешение на временное проживание получить с каждым годом все сложнее, так как правительство сокращает квоту. Сейчас на РВП могут претендовать 90 тысяч человек, а в будущем будет еще меньше.