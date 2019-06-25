«35-летние женщины не должны ставить крест на своей красоте»: Анна Седокова объяснила, почему снялась в клипе без белья

Певица Анна Седокова выпустила провокационный клип на песню «Я же мать». По мнению артистки, это своеобразный ответ хейтерам, которые учат ее в соцсетях тому, как она должна выглядеть и жить. На первых кадрах ролика Седокова мчит на мотоцикле в куртке, на шпильках и без белья.

В первый же день релиза клипа певица попала в топы новостей. Блогеры сочли образ мамы троих детей слишком смелым.

- Честно говоря, все ответственность должен взять на себя режиссер клипа Алан Бадоев, который придумал такую визуализацию, - прокомментировала «КП» публикации о своем скандальном образе в клипе Анна Седокова.-

Анна Седокова - ЯЖЕМАТЬ .(Премьера клипа 2019) 12+

Мы с Аланом любим вместе работать. Для нас это уже третья совместная работа. Первой был клип «Пока, милый». Потом был «Шантарам». И все эти клипы отличаются сексуальностью, яркостью. Нам нравится делать что-то резонансное, интересное.

Если Алан отвечает за визуализацию, то я отвечаю за ее содержание.

Я хотела сказать этим клипом и песней, что после рождения ребенка женщина не должна ставить крест на своей красоте или своей сексуальности.

Хотя порой у нас женщины из-за гнета общественного мнения в 35-40 думают, что не смогут уже встретить своего мужчину. На мой взгляд, рождение ребенка наоборот раскрывает красоту женщины. Когда ты становишься мамой, у тебя появляется смысл жизни: есть для кого ходить на работу и быть самой красивой. Мне так приятно, когда мои дети говорят : «Мама, ты у нас такая красивая и классная!» Будучи мамой троих детей, могу сказать, что моя 14-летняя дочка считает, что я с ней на одной волне.

А по поводу общественного мнения.. Пусть говорят. На мой взгляд, у каждого должна быть своя жизнь.