Оператор для Бузовой: Какую работу предлагают Денису Глушакову

Клуб разорвал с ним контракт, а новых вариантов трудоустройства у него, судя по всему, нет. Полузащитник даже выставил у себя в Инстаграме плакат «Ищу работу». И тут же посыпались самые неожиданные предложения.

Одна из самых популярных футболисток России Ксения Коваленко предложила Денису попробовать свои силы в женском футболе. Прекрасный пол и некогда мужская игра все ближе друг другу. Футболистки во время женского чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции, практически каждый день кричат о равноправии. Чем не повод взять Глушакова и доказать, что женщины играют не хуже?

Глушакова выгнали из «Спартака», и он в соцсетях разместил вот такой плакат. Фото: instagram.com/glushak8

Не осталась в стороне и Ольга Бузова, которая предложила Денису попробовать себя оператором. Глушаков уточнил у звезды соцсетей, есть ли у нее своя камера. Пока ответа футболист не получил. Похоже, Ольга привыкла, что в ее команде работают со своим оборудованием.

Третье предложение Глушаков получил от известного спортивного портала, где ему предложили ставить лайки. Отсыл идет к знаменитой истории, когда именно за лайк футболиста отправили в дубль.

МНЕНИЕ АГЕНТА

«Арабские страны, Турция...»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, где Глушаков действительно сможет продолжить карьеру игрока:

- Денису Глушакову 32 года, в Европе уже практически «отговорила роща золотая». Единственное его направление - это арабские страны, Турция. Ну и Россия, учитывая, что он россиянин. Но кто у нас может заплатить ему реальные деньги, как в «Спартаке»? Клуба три... Значит, если он хочет продолжать карьеру и получать удовольствие от игры, то ему надо идти в гораздо менее значимый клуб. Но и зарплаты там совсем другие. Или ехать в Турцию.