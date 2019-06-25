2019-06-25T21:35:53+03:00
Спорт

Оператор для Бузовой: Какую работу предлагают Денису Глушакову

Экс-капитан московского «Спартака» остался не у дел
Александр ЕФИМОВГеоргий ШАКОВ
Поделиться:
Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков остался не у дел. Фото: instagram.com/glushak8Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков остался не у дел. Фото: instagram.com/glushak8
Изменить размер текста:

Клуб разорвал с ним контракт, а новых вариантов трудоустройства у него, судя по всему, нет. Полузащитник даже выставил у себя в Инстаграме плакат «Ищу работу». И тут же посыпались самые неожиданные предложения.

Одна из самых популярных футболисток России Ксения Коваленко предложила Денису попробовать свои силы в женском футболе. Прекрасный пол и некогда мужская игра все ближе друг другу. Футболистки во время женского чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции, практически каждый день кричат о равноправии. Чем не повод взять Глушакова и доказать, что женщины играют не хуже?

Глушакова выгнали из «Спартака», и он в соцсетях разместил вот такой плакат. Фото: instagram.com/glushak8

Глушакова выгнали из «Спартака», и он в соцсетях разместил вот такой плакат. Фото: instagram.com/glushak8

Не осталась в стороне и Ольга Бузова, которая предложила Денису попробовать себя оператором. Глушаков уточнил у звезды соцсетей, есть ли у нее своя камера. Пока ответа футболист не получил. Похоже, Ольга привыкла, что в ее команде работают со своим оборудованием.

Третье предложение Глушаков получил от известного спортивного портала, где ему предложили ставить лайки. Отсыл идет к знаменитой истории, когда именно за лайк футболиста отправили в дубль.

МНЕНИЕ АГЕНТА

«Арабские страны, Турция...»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, где Глушаков действительно сможет продолжить карьеру игрока:

- Денису Глушакову 32 года, в Европе уже практически «отговорила роща золотая». Единственное его направление - это арабские страны, Турция. Ну и Россия, учитывая, что он россиянин. Но кто у нас может заплатить ему реальные деньги, как в «Спартаке»? Клуба три... Значит, если он хочет продолжать карьеру и получать удовольствие от игры, то ему надо идти в гораздо менее значимый клуб. Но и зарплаты там совсем другие. Или ехать в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Просто хотел помочь": Мать московского отравителя верит в его невиновность
Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе
На западе Москве произошло обширное возгорание травы
Главы регионов уложили асфальт и обсудили проблему безопасности на дорогах
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Зла не хватает: Москва стала второй в рейтинге агрессивных городов
Президент США пригрозил Ирану уничтожением
Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом
Полиция опубликовала видео допроса серийного "маньяка-клофелинщика"
Законопроект об упрощении выдачи вида на жительство принят в I чтении
Пушков оценил бойкотирование заседаний ПАСЕ украинской делегацией
Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины
Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ