2019-06-25T22:53:05+03:00
Телевизор

Чем занимаются знаменитости на Сахалине: Дибров узнает правду про икру, Меньшов смотрит сериалы в режиме нон-стоп

На краю земли стартовал первый в России фестиваль сериалов
Евгения КОРОБКОВА
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В Южносахалинске проходит Первый фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины". Фото tvfest.ruВ Южносахалинске проходит Первый фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины". Фото tvfest.ru
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Оказавшись на Сахалине, Дмитрий Дибров первым делом выяснил, какая икра самая правильная.

«Оказывается, мы у себя в Москве неправильную икру едим! Серебрянку нужно просить, Серебрянку!" - делился знаниями телеведущий со сцены южносахалинского спорткомплекса "Кристалл", где проходило грандиозное открытие единственного фестиваля телесериалов "Утро родины".

Когда-то сериалы считались низшим подвидом киноискусства. Снимать их было стыдно, играть -и того стыднее, а смотреть можно было украдкой и, желательно, никому особенно не признаваясь. Но, как писал Лимонов, «сметана нынче уж не та». Теперь сериалы смотрит даже оскароносный Владимир Меньшов. (По крайней мере в этом мэтр признался во время фестиваля телефильмов, который сейчас проходит на Сахалине).

За рубежом фестивали телесериалов уже давно стали делом обыденным, у нас же такое мероприятие пока первое и единственное. В зрительных залах Южно-Сахалинска транслируют лучшие сериалы прошлого года, посмотреть которые может любой желающий. Фестивальная неделя началась с показа «Бонуса» Валерии Гай Германики. Телефильм о пацане с Волги, прославившемся как местный рэп-исполнитель, был хорошо встречен зрителем, но раскритикован Владимиром Меньшовым. «Смотреть тяжело», - резюмировал Меньшов во время пресс-конференции. Правда, мэтра было легко понять. К судейству он приступил сразу же после восьмичасового перелета, едва спустившись с трапа.

В зрительных залах Южно-Сахалинска транслируют лучшие сериалы прошлого года, посмотреть которые может любой желающий. Фото tvfest.ru

В зрительных залах Южно-Сахалинска транслируют лучшие сериалы прошлого года, посмотреть которые может любой желающий. Фото tvfest.ru

- По правде говоря, смотрел, борясь со сном, потому что не понимаю, в каком я дне живу сегодня. Вроде бы, воскресенье заканчивается, - неуверенным голосом сказал Меньшов на пресс-конференции.

- Как воскресенье? - схватился за сердце президент фестиваля Сергей Жигунов. И это был не показной жест. Разница восемь часов с Москвой не только предопределила название фестиваля («Утро родины» назван так именно потому, что именно на Дальнем Востоке встречает утро наша страна), но и обеспечила гостям Сахалина кучу приключений и «вызовов». Впрочем, главным «вызовом» советник президента Владимир Толстой назвал проведение фестиваля второй год подряд.

Президент фестиваля Сергей Жигунов. Фото tvfest.ru

Президент фестиваля Сергей Жигунов. Фото tvfest.ru

- Не так сложно провести первый, сложно чтобы второй был не хуже предыдущего, - справедливо заметил Толстой. По предварительной оценке, вторй раз тоже не вышло комом. Грандиозный концерт-открытие затмил прошлогодний аналог. В спортивном комплексе «Кристалл» выступили Арина Апексимова с хитом «Синема», Евгений Маргулис со знаменитым «Но зато мой друг лучше всех играет блюз». Аргентинские пастухи из ансамбля Моисеева с такой силой метнули нож в сцену, что он чуть было не вышел в Аргентине (вытащили нож с куском паркета). А громче всех сахалинцы аплодировали Владимиру Меньшову (устроили вставание) и финалистке «Голоса» Валентине Бирюковой, проникновенно и трогательно исполнившей «Сыновья уходят в бой» Владимира Высоцкого (фестиваль стартовал 22 июня и на сцене почтили память кинематографистов-фронтовиков).

Впереди у фестиваля целая неделя, в течение которой жюри отсмотрит 12 конкурсных работ.

Кстати, помочь членам жюри могут и читатели "КП". На портале мы запустили голосование. Сериал, получивший наибольшее число зрительских голосов - получит спецприз фестиваля в день закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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