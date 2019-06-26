Звезда сериала «Ангел-хранитель» Ольга Павловец: На съемках чувствовала себя ряженой птичкой

На этой неделе на Первом завершается показ семейной саги «Ангел-хранитель». Главная героиня фильма Вера, которую играет Ольга, выступает как раз тем самым ангелом - она во что бы то ни стало пытается сохранить наследие семьи.

- Я играю Веру примерно с 28-летнего возраста и до ее глубокой старости, - рассказывает Ольга. - Для роли мне делали пластический грим, а не просто рисовали морщины. Мы приезжали на примерку грима еще до начала съемочного процесса, с нас делали слепки. Все это нужно для того, чтобы учитывать анатомические особенности лиц, сохранить мимику актеров. Мне самой было очень интересно, как это получилось в итоге. Когда я озвучивала сериал, видела картинку. И вроде бы сильно меня ничего не смутило. Все было сделано на совесть. Плюс нам еще вставляли в глаза специальные линзы, потому что с возрастом цвет глаз уже не такой яркий. Появляется некая затуманенность во взоре, которую сложно сыграть.

- Сериал называется «Ангел-хранитель». Вы когда-нибудь ощущали присутствие каких-то высших сил в своей жизни?

- Я думаю, что это происходит каждую секунду в жизни человека. Просто мы не всегда это ощущаем, не понимаем, что ангел-хранитель уберег нас от чего-то. Когда в моей жизни происходили знаковые события, я на каком-то внутреннем, эмоциональном порыве обращалась к бабушке с дедушкой, которых сейчас уже нет в живых. И после этого все кардинально менялось.

- В сериале есть мистическая составляющая. Вы в подобные вещи верите?

- В фильме эта тема остается в дымке загадки - может быть, это кому-то мерещится, а может, было на самом деле... Но тут уже каждый для себя решает, есть магия или нет. Что касается моей героини, у нее не было прямого соприкосновения с мистикой.

- Действие в фильме разворачивается на протяжении почти ста лет. Комфортно было видеть себя в одежде начала или середины прошлого века?

- Это всегда интересно. Но мне казалось, что я выгляжу нелепо в эпоху НЭПа. Там была особая история, некая вычурность. Меня нарядили в варьетешное платье, воткнули в голову перо. Мне было не очень комфортно, я себя чувствовала ряженой птичкой. Но это тоже я постаралась обыграть. В тот период моя героиня была не совсем собой, она наряжалась так специально, чтобы соблюсти интересы своей семьи, своего родового достояния, которое она охраняет в течение всей нашей истории.

- Помимо «Ангела-хранителя», вы активно снимаетесь и в других проектах. Где в ближайшее время мы вас увидим?

- Сейчас у меня в процессе три истории. Это «Анонимный детектив» - проект для НТВ. Название говорит само за себя. Потом есть комедийная мелодрама «В шаге от рая» для канала «Россия». А в данный момент я нахожусь в Москве, где тоже снимаюсь в мини-сериале для «России» - называется он «Совсем чужие».

«Ангел-хранитель». Среда - четверг, 21.30, Первый.