«Он чудовище»: 51-летняя Памела Андерсон рассталась с 33-летним Адилем Рами из-за измен

Памела Андерсон и Адиль Рами расстались после двух лет отношений. Причина разрыва – неверность: 51-летняя актриса рассталась с 33-летним игроком французского клуба «Марсель» после того, как узнала, что он изменяет ей. Страдать молча Памела не стала: звезда обложек «Плейбоя» честно и откровенно рассказала обо всем в соцсетях.

По словам Памелы, Адиль два года обманывал ее и жил двойной жизнью. В прошлом году спортсмен предложил Андерсон руку и сердце и подарил кольцо с бриллиантом. Но актриса вернула кольцо, решив, что она мешает общению Рами с детьми – у него есть трехлетние близнецы от предыдущих отношений. Памела и Адиль расстались на полгода. А зимой 2019-го дали своим отношениям второй шанс, снова начали встречаться и открыто появляться вместе на светских мероприятиях. Счастье длилось недолго: как призналась Андерсон, несколько дней назад она узнала правду. И сейчас ей очень больно.

- Последние два года моей жизни были одним большим обманом. Раньше он шутил про своих коллег-футболистов, которые снимали для своих подруг квартиры рядом с домом, где жили их жены. Он называл этих людей монстрами. Но сам поступил еще хуже. Он лгал всем. Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он и есть самый настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой для того, чтобы помочь себе? – написала Памела пост под черно-белой фотографией, на которой она снята вместе с Адилем.

pamelaanderson It s hard to accept The last (more than) 2.years of my life have been a big lie.

Подписчики в комментариях принялись утешать актрису и вспоминать похожие случаи из своей собственной жизни. Кое-кто высказал предположение, что Памела и Адиль еще помирятся. Но блондинка написала еще один категоричный комментарий по этому поводу:

- Нарциссы не меняются. Социопаты не меняются. Я всегда боролась за правду и справедливость. Это мой худший кошмар. Я не была ревнивым человеком до встречи с ним, - призналась она. - Я рада, что узнала правду. Но это чертовски больно.

Ради Адиля Памела переехала во Францию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем Адиль Рами тоже решил прояснить ситуацию через Инстаграм. На своей странице спорстмен оставил проникновенный пост на французском, опубликовав ту же самую фотографию, которую выбрала Памела. Футболист уверяет, что никогда не обманывал звезду. Мол, просто у него сохранились тесные отношения с его предыдущей подругой – матерью его сыновей.

- Разрыв никогда не бывает легким. Как часто бывает в этих ситуациях, сильные эмоции могут взять верх, - написал Рами. - Памела – цельная личность, которую я глубоко уважаю, и моя любовь к ней всегда была искренней. Это то, что я хочу запомнить.

Я не думаю, что мы должны раскрывать детали нашей личной жизни, нашей истории.Но я хочу пролить свет. Я никоим образом не веду двойную жизнь, я просто сохранил прочные отношения с моими детьми и их матерью Сидони, к которой я испытываю глубокое уважение. Наверное, я должен был быть более искренним в этих неоднозначных отношениях. Я так предполагаю.

Между футболистом и звездой "Плейбоя" всегда кипели страсти.Фото: EAST NEWS

Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за сборную Франции. Близнецов Зейна и Мади спортсмену три года назад родила Сидони Бьемот – модель, рекламирующая нижнее белье. Сидони и Адиль разошлись всего через несколько месяцев после рождения мальчиков, но он продолжал заботиться о детях.

С Памелой Андерсон футболист начал встречаться летом 2017 года. Ради молодого бойфренда актриса, не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе, прежнюю голливудскую жизнь, друзей. Памела переехала к любимому во Францию и поселилась в марсельском особняке спортсмена.

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол. Андерсон приезжала в Россию на Чемпионат мира по футболу поддержать бойфренда, который играл за сборную Франции. Во всех интервью звезда "Плейбоя" рассказывала, что они с Аделем совсем не ощущают разницу в возрасте.

- Адиль очень обо мне заботится, - говорила Памела, - Мы ведем здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

Памела с Адилем и сыном Брэндоном Ли.Фото: EAST NEWS

Памела Андресно была замужем четыре раза. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли, сейчас ему 22 года, и Дилана Джаггера Ли – ему 21 год. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.