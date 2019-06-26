«Нажрала складочку»: Наташа Королева в бикини призналась, что считает себя жирной

Наташа Королева провела выходные за городом, на своем участке в подмосковном поселке Крекшино. Певица собралась открыть купальный сезон и немного позагорать – благо, погода позволяла. Примерив купальник, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» решила, что она набрала лишние килограммы. Об этом Королева откровенно рассказала поклонникам в Инстаграме. Да еще и выложила на своей страничке видеоролик в бикини.

Наташа, конечно, кокетничает – в своем алом купальнике она смотрится просто отлично. Тем не менее, Королева решила продемонстрировать всем, что она действительно поправилась.

- Нажрала складочку, бессовестная девочка, - со смехом сообщила она, подцепив пальцами кожу на животе. И сопроводила видео стикером со словом «жирная».

Королева похвасталась фигурой в алом бикини. Фото: кадр видео.

Впрочем, певица тут же поспешила признать, что для своих лет она выглядит еще очень даже ничего. В чем поклонники охотно с ней согласились.

Проблема лишнего веса всегда остро стояла перед Натальей: певица со своими пышными формами склонна к полноте, с которой она боролась на протяжении многих лет. Сейчас противостоять соблазнами в виде вкусной еды ей помогает муж. Сергей Глушко жестко контролирует жену и не дает ей съесть ничего лишнего. Наталья считает его настоящим домашним тираном. Об этом она на днях рассказала на съемках программы «Сегодня вечером».

- Это ужасно, правда! Клянусь! — призналась Королева. — Иногда бывает, сидишь, и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И всё! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!

Певица самокритично продемонстрировала на камеру складочку на животе. Фото: кадр видео.

Сергей подтвердил: он действительно строго бдит за тем, что есть его жена. И регулярно проверяет холодильник на предмет наличия «запрещенки» - жареного, жирного и соленого. Тарзан много лет подряд сидит на строгой диете и пытается приобщить к ЗОЖу и свою жену. Но Наталья, с ее украинскими корнями, слишком любит покушать. Поэтому удержаться и не набрать пару лишних килограммов ей весьма сложно. Чтобы отучить жену от «вкусняшек», Сергею приходится действовать весьма решительно.

К слову, за готовку в доме Королевой отвечает именно Тарзан. Певица призналась, что совсем не умеет готовить. Последний раз она стояла у плиты много лет назад. Наталья ленится готовить еще и потому что у ее мужа, как считает звезда сцены, настоящий кулинарный талант. Впрочем, сам Глушко оценивает свои способности совсем по-другому.

- Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить! – смеется он.