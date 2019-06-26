2019-06-26T18:41:34+03:00
Общество

День мирного атома: В Калужской области отмечают 65-летие пуска Обнинской АЭС

Со старта первой в мире атомной станции началась новая эра в энергетике
Ирина СУХАНОВА
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Старейшая в мире Обнинская АЭС отмечает свое 65-летие. Фото: Сысоев Григорий/ИТАР-ТАСС.Старейшая в мире Обнинская АЭС отмечает свое 65-летие. Фото: Сысоев Григорий/ИТАР-ТАСС.
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В Калужской области отмечают сразу две памятных даты: День мирного использования ядерной энергии и 65-летие пуска Обнинской АЭС. Именно после ее старта началась новая эра в энергетике: мирный атом стал служить на пользу человечеству. В честь юбилея старейшей АЭС планеты в Обнинске 26 июня открылась научно-техническая конференция «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21 веке». Ее организаторами выступили Госкорпорация «Росатом», Ядерное общество с международным участием и Международное агентство по атомной энергии.

В конференции принимают участие генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, ветераны отрасли, представители Госдумы и региональной власти. С юбилеем первой в мире атомной станции участников форума поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

- Сегодня атомная отрасль для России имеет огромное стратегическое значение. Исследования и разработки ведущих российских ученых-атомщиков находят применение не только в энергетике, но и на транспорте, в медицине и других областях, - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте Правительства РФ. – Мощные и надежные энергоблоки отечественных АЭС дают тепло и свет крупным городам и отдаленным поселкам, обеспечивают бесперебойную работу предприятий и социальных объектов по всей стране.

От имени губернатора Калужской области Анатолия Артамонова профессионалов и ветеранов отрасли приветствовал заместитель губернатора области Константин Горобцов. По его словам, юбилей Обнинской АЭС — особая дата для всех жителей Калужской области.

- Скоро область будет отмечать 75-летие своего основания. Спустя 10 лет с того памятного дня была запущена первая атомная электростанция, - отметил Константин Горобцов. - Это дало огромный импульс развитию Калужской области. Мы гордимся Обнинском, первым наукоградом России, и людьми, которые трудились на благо тяжелой и сложной науки, создавали определенный кластер высоких научных знаний. Здесь образовывались предприятия и научные центры. И сегодня можно с уверенностью говорить, что Калужская область является одним из лидеров в развитии науки, в создании высокотехнологичных производств.

На конференции в Обнинске эксперты обсуждают будущее ядерных технологий и новые способы их применения: как мирный атом может еще больше улучшить качество жизни людей.

- Ядерные технологии начинают работать для медицины, прежде всего, борьбы с раковыми заболеваниями. Они приходят в аграрную отрасль – новые виды продовольствия требуют чистоты, защиты и сохранности, - отметил депутат Госдумы Геннадий Скляр. - Что особенно важно, именно в наукограде для внедрения всех этих технологий будут готовиться новые кадры. У нашей молодежи будут хорошие перспективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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